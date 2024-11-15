Близнецы Уизли из "Гарри Поттера" вернутся на экраны с новым шоу (видео)

Warner Bros. Discovery запустила кулинарное шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки", которое снимать будут в знаковых местах знаменитой волшебной саги.

Джеймс и Оливер Фелпс, которые сыграли близнецов Уизли в фильмах о Гарри Поттере, возвращаются на экраны в кулинарном шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки". Программа стартовала 14 ноября на канале Food Network. Производством шоу занимается кинокомпания Warner Bros. Discovery, которая одновременно снимает сериал по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере для НВО. Об этом пишет NYpost.

Джеймс и Оливер Фелпсы в новом кулинарном шоу по Гарри Поттеру

Food Network описывает конкурс "Гарри Поттер: Волшебники выпечки" как "новаторский сериал", который "сочетает легендарное повествование и фантастические съедобные творения в невиданном ранее конкурсе, который заставит зрителей вздрагивать на краешках стульев".

Ведущими конкурса из шести эпизодов выступят Джеймс и Оливер Фелпс, которые исполнили роли близнецов Уизли, а судьями выступят шеф-повара Карла Холл и Джозеф Юссеф, а также специально приглашенные гости и выпускники "Гарри Поттера" Уорик Дэвис (профессор Флитвик), Эванна Линч (Полумна Лавгуд) и Бонни Райт (Джинни Уизли).

Один тортов, приготовленных на шоу Фото: HBO

Согласно описанию сериала, конкурс стартует с супер-масштабного эпизода, в котором девяти командам кондитеров и художников по тортам поручено создать огромные, завораживающие съедобные экспонаты, вдохновленные моментами и темами из саги о Гарри Поттере. Каждую неделю кулинары будут создавать сногсшибательные творения. А поклонники Гарри Поттера узнают много знаковых мест, поскольку сериал был снят на студии Warner Bros. Studios Leavesden, в том числе в знаменитых местах, таких как платформа 9¾, Большой зал, волшебный банк "Гринготтс", Косой переулок, Запретный лес.

Джеймс и Оливер Фелпсы на кулинарном шоу Фото: HBO

Близнецы рассказали, что регулярно видятся со своими бывшими коллегами по сериалу.

"Мы с Томом Фелтоном время от времени играем в гольф, и в этом есть непрекращающееся соперничество. А в последний раз, когда мы были в Нью-Йорке, я встретился с Дэном [Рэдклиффом] за чашкой кофе. Это как друзья со школы или колледжа. Вы можете не видеться постоянно, но вы будете встречаться, если сможете, если будете в одном районе", — рас сказали актеры.

Близнецы Фелпс рассказали, что их любимая часть атрибутики Поттера — это наборы Lego, которые превращают Фреда и Джорджа в человечков Lego.

Оливер сказал, что его старшей дочери 7 лет, и хотя он собирал вместе с ней наборы Lego, он еще не читал ей книги и не показывал фильмы, но планирует это сделать.

"Многие ее одноклассники уже вовсю этим увлекаются. В этом семестре у нее появилась новая девочка, и это был ее день рождения, поэтому я взял ее с собой, не зная, что это тематический день рождения в стиле Гарри Поттера. Никто из других родителей не сказал этим новым родителям, что я снимался в фильмах. Я думаю, люди, которые работают в этом ресторане, подумали, что они привели меня, чтобы я что-то сделал. Это был действительно неловкий момент", — рассказал Джеймс Фелпс.

Джеймс и Оливер Фелпсы в фильме о Гарри Поттере Фото: Warner Bros.

Близнецы, 38 лет, которые снимались во всех восьми фильмах о Гарри Поттере с 2001 по 2011 год, оба женаты и живут в Лондоне. Они признались, что снимать кулинарное шоу было сложно, потому что это действующие экспозиции, которые в день посещают по семь тысяч человек. Так что время было только ночью.

В конце конкурса победителям будет вручен кубок "Волшебники выпечки" и предоставлена ​​возможность появиться в новой кулинарной книге по вселенной Гарри Поттера.

Напомним, Фокус писал о новом сериале про Гарри Поттера. Пока неизвестно, кто исполнит главные роли и появятся ли актеры из оригинальных фильмов, но планируется выпустить сериал в 2026 году.