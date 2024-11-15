Близнюки Візлі з "Гаррі Поттера" повернуться на екрани з новим шоу (відео)

Warner Bros. Discovery запустила кулінарне шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки", яке зніматимуть у знакових місцях знаменитої чарівної саги.

Джеймс і Олівер Фелпс, які зіграли близнюків Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, повертаються на екрани в кулінарному шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки". Програма стартувала 14 листопада на каналі Food Network. Виробництвом шоу займається кінокомпанія Warner Bros. Discovery, яка одночасно знімає серіал за книгами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера для НВО. Про це пише NYpost.

Джеймс і Олівер Фелпси в новому кулінарному шоу за Гаррі Поттером

Food Network описує конкурс "Гаррі Поттер: Чарівники випічки" як "новаторський серіал", що "поєднує легендарне оповідання і фантастичні їстівні творіння в небаченому раніше конкурсі, який змусить глядачів здригатися на краєчках стільців".

Ведучими конкурсу з шести епізодів виступлять Джеймс і Олівер Фелпс, які виконали ролі близнюків Візлі, а суддями виступлять шеф-кухарі Карла Голл і Джозеф Юссеф, а також спеціально запрошені гості та випускники "Гаррі Поттера" Ворік Девіс (професор Флітвік), Еванна Лінч (Полумна Лавгуд) і Бонні Райт (Джині Візлі).

Один тортів, приготованих на шоу Фото: HBO

Згідно з описом серіалу, конкурс стартує з супермасштабного епізоду, в якому дев'яти командам кондитерів і художників з тортів доручено створити величезні їстівні експонати, що зачаровують і надихають, натхненні моментами й темами із саги про Гаррі Поттера. Щотижня кулінари створюватимуть карколомні творіння. А шанувальники Гаррі Поттера впізнають багато знакових місць, оскільки серіал був знятий на студії Warner Bros. Studios Leavesden, зокрема в знаменитих місцях, таких як платформа 9¾, Велика зала, чарівний банк "Грінготтс", Косий провулок, Заборонений ліс.

Джеймс і Олівер Фелпси на кулінарному шоу Фото: HBO

Близнюки розповіли, що регулярно бачаться зі своїми колишніми колегами по серіалу.

"Ми з Томом Фелтоном час від часу граємо в гольф і в цьому є безперервне суперництво. А востаннє, коли ми були в Нью-Йорку, я зустрівся з Деном [Редкліффом] за чашкою кави. Це як друзі зі школи або коледжу. Ви можете не бачитися постійно, але ви зустрічатиметеся, якщо зможете, якщо будете в одному районі", — сказали актори.

Близнюки Фелпс розповіли, що їхня улюблена частина атрибутики Поттера — це набори Lego, які перетворюють Фреда і Джорджа на чоловічків Lego.

Олівер сказав, що його старшій доньці 7 років, і хоча він збирав разом із нею набори Lego, він ще не читав їй книжки і не показував фільми, але планує це зробити.

"Багато її однокласників уже щосили цим захоплюються. У цьому семестрі в неї з'явилася нова дівчинка, і це був її день народження, тож я взяв її з собою, не знаючи, що це тематичний день народження в стилі Гаррі Поттера. Ніхто з інших батьків не сказав цим новим батькам, що я знімався у фільмах. Я думаю, люди, які працюють у цьому ресторані, подумали, що вони привели мене, щоб я щось зробив. Це був справді незручний момент", — розповів Джеймс Фелпс.

Джеймс і Олівер Фелпси у фільмі про Гаррі Поттера Фото: Warner Bros.

Близнюкам, які знімалися у всіх восьми фільмах про Гаррі Поттера з 2001-го по 2011 рік, 38 років, обидва одружені і живуть у Лондоні. Вони зізналися, що знімати кулінарне шоу було складно, тому що це чинні експозиції, які на день відвідують по сім тисяч осіб. Тож час був тільки вночі.

Наприкінці конкурсу переможцям буде вручено кубок "Чарівники випічки" і надано можливість з'явитися в новій кулінарній книзі за всесвітом Гаррі Поттера.

Нагадаємо, Фокус писав про новий серіал про Гаррі Поттера. Поки невідомо, хто виконає головні ролі і чи з'являться актори з оригінальних фільмів, але планується випустити серіал у 2026 році.