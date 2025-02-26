Последняя глава жизни: назван актер, который сыграет Дамблдора в сериале о Гарри Поттере

По словам актер, согласиться на эту роль для него было непростым решением.

Related video

79-летний американский актер, писатель и музыкант Джон Литгоу сыграет профессора Дамблдора в сериале HBO "Гарри Поттер" По словам шестикратного обладателя "Эмми" и двукратного победителя премии "Золотой глобус", согласиться на эту роль было для него непростым решением, пишет Variety. Он станет следующим после Ричарда Харриса и Майкла Гэмбона, которые играли культового директора Хогвартса в знаменитой франшизе фильмов о мальчике-волшебнике.

"Ну, для меня это стало полной неожиданностью. Мне только что позвонили на кинофестивале Sundance, и это было нелегкое решение, потому что, боюсь, оно определит меня в последней главе моей жизни. Но я очень взволнован. Некоторые замечательные люди снова обращают свое внимание на "Гарри Поттера". Вот почему это было такое трудное решение. Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю окончания съемок, но я сказал "да"", – признался актер.

План сериала "Гарри Поттер" HBO заключается в том, чтобы сделать каждую книгу в серии Дж. К. Роулинг отдельным сезоном телевидения, что означает, что шоу планируется показывать в течение семи сезонов. Это как минимум семь лет жизни Литгоу, если не больше, поскольку Дамблдор появляется в каждой части.

Наряду с Литгоу в актерский состав "Гарри Поттера" HBO может войти Паапа Эссиеду, который, как сообщается, является главным претендентом на роль профессора зельеварения Северуса Снейпа. Гарри, Гермиона и Рон – трио главных героев – скорее всего, будут играть новички. Warner Bros. уже объявили открытый кастинг для детей в возрасте от 9 до 11 лет осенью 2024 года.

HBO описала свой сериал "Гарри Поттер" как "достоверную адаптацию", которая "будет включать новый актерский состав, возглавляемый новым поколением фандома, полное фантастических деталей и любимых персонажей, которых поклонники "Гарри Поттера" обожают уже более 20 лет.

Майкл Гэмбон в роли Дамблдора Фото: Скриншот

Джон Литгоу известен своими ролями в таких картинах как "Кладбище домашних животных", "Дон Кихот", "Вторая Мировая война: Когда рычали львы", "Большой сговор" и множестве других. Среди его последних фильмов – "Убийцы цветочной луны" и "Конклав".

Майкл Гэмбон, который играл Дамблдора во франшизе, скончался в сентябре 2023 года в возрасте 82 лет.

Ранее Фокус писал, что Дэниел Рэдклифф стал богаче других детей-актеров, снимаясь в фильмах о Гарри Поттере.