Фанаты Гарри Поттера возмутились выбором актера на роль Северуса Снейпа (фото, видео)

После объявления результата кастинга многие фанаты саги о мальчике-волшебнике возмутились тем, что несмотря на наличие четкого описания персонажа создатели будущего сериала решили взять на роль актера, внешность которого кардинально отличается от оригинала.

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34-летний британский актер Паапа Эссиеду сыграет Северуса Снейпа (Снегга), преподаватель зельеварения из Хогвартса, в предстоящем сериале HBO о Гарри Поттер, и этот выбор уже разделил потенциальных зрителей, пишет Forbes.

Главной темой обсуждения в комментариях к новости стала раса актера, поскольку он темнокожий, моложе и "слишком красив". Этот момент потенциально провоцирует разбежности не только с оригинальным описанием персонажа в книге Джоан Роулинг, но и некоторыми сюжетными моментами.

Паапа Эссиеду Фото: Getty

"Весь смысл этого перезапуска сериала должен был быть в том, чтобы сделать его более точным по отношению к книгам и рассказать больше историй из книг, чем в фильмах. Своими решениями по кастингу HBO ясно дали понять, что их вообще не волнует точность книг. Как ярый поклонник книг, еще до того, как были сняты фильмы, я смотреть не буду. Возможность была, и они уже упускают ее еще до выхода в эфир…", "У меня нет претензий, но они выбрали персонажа, который был так подробно описан в книгах, есть много других персонажей, которых он мог бы сыграть, но для меня Снейп — это культовая роль с культовым образом. Я очень надеюсь, что они не испортят это!", "Если вы хотите разнообразия, снимайте оригинальные сериалы или фильмы с разнообразием. Не делайте все, что хотите, с живыми адаптациями, потому что это только привлечет ненависть тех, кто действительно ценил образ, который книги пытались создать, пока вы их читаете", – пишут в комментариях.

Согласно описанию Роулинг, Северус Снейп был худым человеком с бледной кожей, крючковатым носом и сальными, до плеч, волосами. Во франшизе его играл Алан Рикман, умерший в 2016 году.

Оригинальный Северус Снейп

Не меньше вопросов вызывает и кастинг на роль Гермионы. Не исключено, что она в сериале может быть черной, поскольку еще 10 лет назад Роулинг давала понять, что она – за расовое разнообразие.

"Канон: карие глаза, вьющиеся волосы и очень умная. Белая кожа никогда не была указана. Роулинг любит черную Гермиону", – написала она в соцсети.

В пьесе Гарри Поттер и Проклятое Дитя" чернокожая актриса Нома Думезвени сыграла главную женскую роль и подверглась не только похвале, но и разгромной критике.

Нома Думезвени – актриса, сыгравшая Гермиону Гренджер в театральной постановке

По мнению некоторых критиков, ставка в грядущем сериале на актеров, которые изначально не соответствуют внешности персонажей из произведений английской писательницы, может нанести вред проекту, а также вызвать двойное прочтение некоторых ролей. Например, над Гермионой неоднократно издевается арийский волшебник Драко Малфой, называя ее "грязнокровкой", по сути, расовым оскорблением для ведьмы, которая происходит из немагической семьи, но даже состав этого слова теперь будет нести четкий, другой расовый компонент. Затем есть целая сюжетная линия, где Гермиона подвергается газлайтингу, когда она пытается освободить порабощенных домовых эльфов, что снова трансформируется во что-то с совершенно другими последствиями с этим кастингом.

Ранее Фокус писал, кто сыграет Дамблдора в сериале о Гарри Поттере.