Донька та колишня дівчина Джонні Деппа відвідали Паризький тиждень моди (фото)

Лілі-Роуз Депп давно є амбасадоркою Chanel. Її мама Ванесса Параді також знімалася для рекламних кампаній модного дому.

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25-річна американо-французька акторка Лілі-Роуз Депп і її мати Ванесса Параді, 52, зʼявилися на блискучому показі Chanel під час Тижня моди Haute Couture у Парижі. Про це пише Daily Mail.

Донька Джонні Деппа випромінювала вишуканість, позуючи для знімків у чорно-білому вбранні Chanel у поєднанні зі сріблястими туфлями на низьких підборах.

Юна зірка доповнила образ чорними колготками, а згодом приміряла темні сонцезахисні окуляри.

Лілі-Роуз Депп Фото: Getty Images

Лілі-Роуз виглядала в піднесеному настрої, махаючи глядачам перед тим, як зайти до залу, щоб подивитися шоу.

Лілі-Роуз Депп Фото: Getty Images

Тим часом 52-річна Ванесса Параді привернула увагу, коли вона прибула в чорному пальті з пір’ям у поєднанні з темними штанами та черевиками на підборах. Вона також приміряла окуляри.

Ванесса Параді Фото: Getty Images

Хто така Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз, старша дитина Джонні Деппа, почала кар'єру моделі ще в підлітковому віці та стала обличчям бренду Chanel, активно співпрацюючи з Карлом Лагерфельдом. Ванесса Параді також знімалася для рекламних кампаній модного дому.

Спадкоємиця Деппа та Ванесси Параді дебютувала у кіно в 2014 році у фільмі "Бивень" (Tusk). Згодом знялася у низці картин, зокрема "Носферату" 2024 року.

Окрім Лілі-Роуз, Ванесса Параді народила Джонні Деппу сина Джека, який поки є менш публічним, ніж його старша сестра.

Нагадаємо, сина Джонні Деппа помітили під час рідкісного виходу.

Також Фокус писав про відгуки на фільм "Носферату" з Лілі-Роуз Депп.