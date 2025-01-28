Дочь и бывшая девушка Джонни Деппа посетили Парижскую неделю моды (фото)

Лили-Роуз Депп давно является амбассадором Chanel. Ее мама Ванесса Паради также снималась для рекламных кампаний модного дома.

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25-летняя американо-французская актриса Лили-Роуз Депп и ее мать Ванесса Паради, 52, появились на блестящем показе Chanel во время Недели моды Haute Couture в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Джонни Деппа излучала изысканность, позируя для снимков в черно-белом наряде Chanel в сочетании с серебристыми туфлями на низком каблуке.

Юная звезда дополнила образ черными колготками, а затем примерила темные солнцезащитные очки.

Лили-Роуз Депп Фото: Getty Images

Лили-Роуз выглядела в приподнятом настроении, махая зрителям перед тем, как зайти в зал, чтобы посмотреть шоу.

Лили-Роуз Депп Фото: Getty Images

Между тем 52-летняя Ванесса Паради привлекла внимание, когда она прибыла в черном пальто с перьями в сочетании с темными брюками и ботинками на каблуках. Она также примерила очки.

Ванесса Паради Фото: Getty Images

Кто такая Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз, старший ребенок Джонни Деппа, начала карьеру модели еще в подростковом возрасте и стала лицом бренда Chanel, активно сотрудничая с Карлом Лагерфельдом. Ванесса Паради также снималась для рекламных кампаний модного дома.

Наследница Деппа и Ванессы Паради дебютировала в кино в 2014 году в фильме "Бивень" (Tusk). Впоследствии снялась в ряде картин, в частности "Носферату" 2024 года.

Кроме Лили-Роуз, Ванесса Паради родила Джонни Деппу сына Джека, который пока является менее публичным, чем его старшая сестра.

Напомним, сына Джонни Деппа заметили во время редкого выхода.

Также Фокус писал об отзывах на фильм "Носферату" с Лили-Роуз Депп.