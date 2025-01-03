Сына Джонни Деппа заметили во время редкого выхода (фото)
У голливудской звезды есть двое детей от Ванессы Паради. Дочь Лили-Роуз уже активно строит актерскую карьеру.
Сын Джонни Деппа Джек был замечен во время очень редкого выхода в Париже. Об этом пишет Daily Mail.
22-летний юноша оделся в оливковую куртку на молнии в сочетании с черным шарфом и шапочкой во время прогулки по французской столице в канун Рождества.
Джек держал в руках светлый пакет, когда вышел на прогулку соло.
Сын Джонни Деппа недавно работал в ливанском ресторане L'Area в парижском квартале Бастилия барменом.
Джека Деппа заметили через несколько недель после того, как фильм его сестры Лили-Роуз "Носферату" вышел на экраны и получил восторженные отзывы критиков.
Недавно Лили-Роуз дала редкий комментарий о своем младшем брате.
"Роль в "Носферату" была особенно важна для меня, потому что мы с братом оба были одержимы Дракулой, когда были младше. Мой брат упивался Дракулой, когда был ребенком. Я подумала: "Ух ты, если я получу эту роль, мой брат наконец-то подумает, что я крутая". Думаю, что за свою новую роль я заслужила несколько очков у Джека", — сказала Лили-Роуз.
Юная актриса и ее брат родились во Франции, поскольку их мать Ванесса Паради родом оттуда. Лили-Роуз родилась в 1999 году, а Джек появился на свет в 2002 году.
Ванесса и Джонни были вместе с 1998 по 2012 год.
Напомним, Лили-Роуз Депп заметили на свидании с ее девушкой.
Также Фокус писал о появлении дочери Джонни Деппа на премьере ее нового фильма.