Дочь Джонни Деппа в серебристом платье посетила премьеру фильма (фото)

Лили-Роуз присоединилась к актерам готического фильма "Носферату". Картина пересказывает историю вампира, который живет в Трансильвании.

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25-летняя актриса Лили-Роуз Депп посетила премьеру своего нового фильма "Носферату" в Лос-Анджелесе, которая состоялась в китайском театре TCL. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Джонни Деппа появилась в роскошном серебристом платье с прозрачной мерцающей накладкой. Юная знаменитость добавила к образу серебряные украшения и сделала легкий макияж. Волосы дочери Ванессы Паради были собраны в элегантную прическу.

Лили-Роуз Депп Фото: Getty Images

"Носферату", который уже получил одобрительные рецензии, — это ремейк немой классики 1922 года, которая была основана на "Дракуле" Брэма Стокера.

В этой новой версии Билл Скашгорд берет на себя роль кровожадного графа Орлока, а Лили-Роуз играет Эллен Хаттер, объект его зловещей одержимости.

Действие ремейка происходит в Германии 1882 года. Томас Гуттер и его жена Эллен отправляются в Трансильванию в румынских Карпатах, где они встречают таинственного графа Орлока — страшного вампира. Фильм выйдет в прокат 25 декабря 2024 года.

Лили-Роуз Депп Фото: Getty Images

В картине также появились Уиллем Дефо и Эмма Коррин.

Напомним, дочь Джонни Деппа заметили на свидании с девушкой.

Также Фокус писал о появлении Лили-Роуз Депп на другой премьере "Носферату".