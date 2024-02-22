Дочь Джонни Деппа заметили на редком свидании с ее девушкой (фото)

Лили Роуз-Депп и 070 Shake встречаются около года. Они редко выходят вместе в свет, сохраняя свою историю от внимания публики.

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24-летнюю американо-французскую актрису и модель Лили Роуз-Депп заметили на свидании с девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Джонни Деппа и рэпер 070 Shake наслаждались ужином в известном среди голливудских знаменитостей итальянском ресторане Giorgio Baldi.

На выходе из популярного заведения в Санта-Монике Лили продемонстрировала повседневный черный кроп-топ и джинсы. Наследница Джонни Деппа сочетала свой образ с кожаной курткой. Среди аксессуаров юной звезды экрана была горчичная сумочка. Ее волосы были распущены. Девушка сделала вечерний макияж.

Возлюбленная Лили Роуз-Депп, чье настоящее имя Даниэль Бальбуэна, выбрала повседневную кремовую рубашку в клетку и синее пальто, соединив образ с джинсами.

Лили Роуз-Депп и 070 Shake

Дочь Ванессы Паради и ее девушка официально подтвердили свои романтические отношения в мае 2023 года, когда Лили написала: "4 месяца с моей возлюбленной". Впервые пару заподозрили в романе в начале того же года, когда их заметили вместе на Парижской неделе моды.

Лили Роуз-Депп и 070 Shake

Напомним, Лили Роуз-Депп показала откровенные фото со своей девушкой.

Также Фокус писал о другом свидании дочери Джонни Деппа и ее возлюбленной.