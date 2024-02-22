Доньку Джонні Деппа помітили на рідкісному побаченні з її дівчиною (фото)

Лілі Роуз-Депп та 070 Shake зустрічаються близько року. Вони рідко виходять разом у світ, зберігаючи свою історію від уваги публіки.

Related video

24-річну американо-французьку акторку та модель Лілі Роуз-Депп помітили на побаченні з дівчиною. Про це пише Daily Mail.

Донька Джонні Деппа та реперка 070 Shake насолоджувалися вечерею у відомому серед голівудських знаменитостей італійському ресторані Giorgio Baldi.

На виході з популярного закладу в Санта-Моніці Лілі продемонструвала повсякденний чорний кроп-топ і джинси. Спадкоємиця Джонні Деппа поєднала свій образ зі шкіряною курткою. Серед аксесуарів юної зірки екрану була гірчична сумочка. Її волосся було розпущене. Дівчина зробила вечірній макіяж.

Кохана Лілі Роуз-Депп, чиє справжнє ім'я Даніель Бальбуена, вибрала повсякденну кремову сорочку в клітку та синє пальто, поєднавши образ із джинсами.

Лілі Роуз-Депп та 070 Shake

Донька Ванесси Параді і її дівчина офіційно підтвердили свої романтичні стосунки у травні 2023 року, коли Лілі написала: "4 місяці з моєю коханою". Уперше пару запідозрили в романі на початку того ж року, коли їх помітили разом на Паризькому тижні моди.

Лілі Роуз-Депп та 070 Shake

Нагадаємо, Лілі Роуз-Депп показала відверті фото зі своєю дівчиною.

Також Фокус писав про інше побачення доньки Джонні Деппа та її коханої.