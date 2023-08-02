У прозорому топі та коротких шортах: Лілі-Роуз Депп вирушила на побачення (фото)

Лілі-Роуз Депп і її подруга 070 Shake після оприлюднення своїх стосунків кілька місяців тому, стали частіше з'являтися разом на публіці.

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Дочку Джонні Деппа і Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп, помітили під час побачення з коханою в Лос-Анджелесі. Акторку та її супутницю, 26-річну американську співачку Даніель Бальбуен, яка виступає під псевдонімом 070 Shake, сфотографували за обідом у ресторані Erewhon. Про це пише Daily Mail.

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Лілі-Роуз Депп одягла вінтажний прозорий топ з візерунками і відкритою спиною Jean Paul Gaultier, і крихітні білі шорти. 24-річна зірка серіалу "Ідол" доповнила літній ансамбль чорними черевиками і сумочкою в тон. Модель носила розпущені карамельно-світлі локони із шпилькою, що утримує волосся ззаду з одного боку. Мінімальний макіяж завершив образ дівчини.

Її кохана обрала повсякденний образ, одягнувши джинсову куртку і штани в тон.

Нагадаємо, на початку травня Лілі-Роуз Депп підтвердила свої стосунки з 070 Shake. Пара, яка зустрічається з початку цього року, вперше викликала чутки про стосунки під час Паризького тижня моди цього року. Хоча в минулому Лілі-Роуз зустрічалася з відомими особистостями, вона завжди намагалася тримати свої романи в таємниці.

Знаменитий батько Лілі, Джонні Депп, схвалив останні стосунки дочки. За словами інсайдера, зірка "Піратів Карибського моря" схвалив 070 Shake. Раніше він не схвалював колишніх хлопців своєї дочки.

Раніше Фокус писав, що Лілі-Роуз Депп зворушливо привітала свою дівчину з днем народження.