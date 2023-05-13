Лілі-Роуз Депп підтвердила стосунки з репером 070 Shake (фото)

Старша дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді підтвердила свій роман.

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23-річна американська акторка та модель Лілі-Роуз Депп підтвердила свої стосунки з музикантом 070 Shake, справжнє ім'я якого Даніель Бальбуен. Про це пише PageSix.

"4 МІСЯЦІ З МОЇМ КРАШЕМ", — написала 23-річна Лілі-Роуз на фото, якою вона поділилася у своїй історії в Instagram.

На знімку видно, як акторка пристрасно цілує 25-річного репера.

Лілі-Роуз Депп та Даніель Бальбуен

Пара, яка зустрічається із середини січня, вперше викликала чутки про роман під час Паризького тижня моди цього року. Хоча в минулому Лілі-Роуз зустрічалася з відомими людьми, вона завжди намагалася тримати своє особисте життя в таємниці.

Лілі-Роуз Депп та Даніель Бальбуен

"Я думаю, що цінність конфіденційності — це те, що було щеплено мені з раннього віку, — сказала вона Дрю Беррімор на ток-шоу у квітні 2021 року. І коли я росла в такій родині, це завжди було чимось, чи знаєте ви? Я завжди розуміла важливість конфіденційності, цінувала її і зберігала речі тільки для себе. І це те, що я привнесла в свою кар'єру, і це дійсно важливо для мене".

Нагадаємо, зараз Лілі-Роуз Депп знімається у новому серіалі НВО "Ідол", який встиг стати скандальним ще до прем'єри. Співробітники повідомляють, що початковий сценарій був переписаний, так що проєкт перетворився на "порно з тортурами ".

Також Фокус писав, що Ванесса Параді розповіла про свою дочку Лілі-Роуз Депп у відвертому інтерв'ю.