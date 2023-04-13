Ванесса Параді розповіла про свою дочку Лілі-Роуз Депп у відвертому інтерв'ю

Колишня дружина Джонні Деппа, актриса та співачка Ванесса Параді з'явилася на обкладинці французького видання Madame Figaro та дала інтерв'ю.

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50-річна Ванесса Параді після розлучення з Джонні Деппом у 2014 році, недовго сумувала на самоті. Вже за чотири роки вона вийшла заміж за режисера Самюеля Беншетрі і зараз грає на сцені і насолоджується життям. Інтерв'ю вона дає нечасто, зробивши виняток для Madame Figaro.

Чоловік Ванесси спеціально для неї написав п'єсу "Маман" і прем'єра пройшла з великим успіхом. Отже, позуючи для журналу, Ванесса зізнається, що, подорожуючи з трупою Францією, Швейцарією та Бельгією, вона отримала зовсім новий досвід. Тим більше, що у виставі вона грала разом із чоловіком

"Ми почали грати, і зрозуміли, як це приємно та весело. Я й уявити не могла, як легко я зможу розіграти комедію перед ним. Актори — діти, і ми знову стали дітьми. Ми були розкуті, ми забували: ми інтерпретували. Зрештою, граючи з коханою людиною, ви пожвавлюєте своє життя. Все простіше, тому що ми граємо пару, яка любить і підтримує один одного", — зізналася Ванесса.

Ванесса Параді Фото: Madame Figaro

Гра у театрі стала для Ванесси новим досвідом. Адже вона стала знаменитою у дуже юному віці, дебютувавши у 14 років із піснею Joe le taxi. Її перший альбом став платиновим, а першу роль у кіно вона отримала у 16 років.

"Багато жінок не пощастило так, як мені. Я була вільна. Я вибирала людей, проєкти, як їх зробити. Я справді була собою. У мене була розкіш вибору, я належу до дуже невеликої меншини. Звичайно, я багато для цього працювала, але я не можу себе порівнювати з жінками, які змучені своїм життям, приходять додому втомленими та позбавлені цієї можливості", — сказала Ванесса.

Ванесса Параді з чоловіком Самюелем Беншетрі Фото: Getty Images

Говорячи про вік, Параді зазначає, що прийняла свій піввіковий ювілей.

"Підтримувати вік — це філософія, робота. Щодо мене, то я намагаюся почуватися добре: займаюся спортом, медитацією, намагаюся добре харчуватися, добре спати, навіть якщо я не завжди розважлива та іноді порушую ці правила. І це добре: мені теж не хотілося б бути бранкою свого тіла та свого образу", — каже співачка.

Втім, вона визнає, що їй пощастило з метаболізмом: вона їсть за чотирьох і не гладшає. Однак себе вона вважає швидше симпатичною, ніж красивою.

"Кого я вважаю гарними? Свою мати, свою дочку. Її краса вражає мене, але я все її мати. Вона гарна, як не глянь, симпатична, весела і розумна. Мені подобається форма її обличчя", — каже Ванесса, розповідаючі про свою дочку – Лілі-Роуз Депп. Однак вона не любить, коли її називають "непо-бейбі" (nepo baby), як дитину знаменитих батьків, яка досягла успіху лише завдяки своєму походженню.

"Сьогодні кожен має свою думку, соціальні мережі, бульварна преса. "Непо-бейбі" – просто жахливий вираз. У дитини, чиї батьки знамениті, вже відібрано частину її особистості: люди цікавляться нею, щоб достукатися до її батьків. Люди помиляються. Для цих "непо-бейбі" відкриваються двері, але це не завжди правильні двері, звичайно, велика спокуса запропонувати свою дитину на кастингу, але якщо вона погано справляється зі своїм завданням, то довго не затримається, і тоді, перш за все, вона буде не буде залучена. Моя дочка – вона багато працює над своїми ролями та прослуховуваннями, вона проходила безліч кастингів, де її не обирали, і була цим незадоволена, як і інші. Я дійсно вважаю, що успішні ті, хто старанно працює та має талант, як би вони себе не називали. І моя донька — одна з них", — відрізала Ванесса Параді.

Ванесса Параді Фото: Madame Figaro

Раніше Лілі-Роуз образилася тим, що її називають nepo baby і заявила, що це не лише несправедливо, а ще й віддає сексизмом, як і сам рух проти "непо-бейбі". Іронічно, але за цей вислів Лілі-Роуз прозвали delusional nepo baby, що означає "непо бейбі, що помиляється".

Параді зізналася, що тепер мешкає між Францією та Лос-Анджелесом, куди приїжджає, щоб побачитися з дітьми.

Нагадаємо, зараз Лілі-Роуз Депп знімається у новому серіалі НВО "Ідол", який встиг стати скандальним ще до прем'єри. Співробітники повідомляють, що початковий сценарій був переписаний, тому проєкт перетворився на "порно з тортурами".