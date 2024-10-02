51-річна Ванесса Параді продемонструвала непідвладну віку красу (фото)

Актриса останнім часом не так часто з'являється на публіці. Ванесса Параді здивувала шанувальників свіжим виглядом і стрункою фігурою.

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Французька кіноактриса, співачка і фотомодель Ванесса Параді продемонструвала свою непідвладну віку красу, відвідавши у вівторок, 1 жовтня, гала-відкриття Опери в Палаці Гарньє в Парижі, пише Daily Mail.

51-річна французька модель мала шикарний вигляд у пурпурно-рожевій сукні з відкритими плечима. Стильне вбрання з багатоярусним кроєм вигідно підкреслило струнку фігуру Ванесси. Свій яскравий образ Параді доповнила кількома каблучками. Знаменитість уклала свої світлі локони недбалими хвилями з проділом посередині. Зірка "Серцеїда" наклала мінімальний сяючий макіяж, підкресливши свою природну красу.

Ванесса Параді Фото: Getty Images

Що відомо про Ванессу Параді

Ванесса Шанталь Параді народилася 22 грудня 1972 року в паризькому передмісті Сен-Мор-де-Фоссе в сім'ї режисерів Андре і Корінн Параді. Як модель вона з'явилася на обкладинках понад 300 журналів по всьому світу, включно з Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Madame Figaro, Paris Match, Vanity Fair та іншими. З 1991 року протягом багатьох років була обличчям Chanel, починаючи з реклами в пташиній клітці L'Esprit de Chanel, режисером якої виступив Жан-Поль Гуд.

У Ванесси є дочка Лілі Роуз Депп від її знаменитого колишнього партнера Джонні Деппа. Вони зустрічалися 14 років і розлучилися 2012 року. Зараз вона одружена з 51-річним французьким письменником і актором Самюелем Беншетрі. Пара почала зустрічатися в листопаді 2016 року, а два роки по тому вони пов'язали себе узами шлюбу в місті Сен-Сімеон.

Нагадаємо, 13 квітня 2023 року Ванесса Параді розповіла про свою доньку Лілі-Роуз Депп у відвертому інтерв'ю.