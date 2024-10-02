51-летняя Ванесса Паради продемонстрировала неподвластную возрасту красоту (фото)

Актриса в последнее время не так часто появляется на публике. Ванесса Паради удивила поклонников свежим видом и стройной фигурой.

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Французская киноактриса, певица и фотомодель Ванесса Паради продемонстрировала свою неподвластную возрасту красоту, посетив во вторник, 1 октября, гала-открытие Оперы во Дворце Гарнье в Париже, пишет Daily Mail.

51-летняя французская модель выглядела шикарно в пурпурно-розовом платье с открытыми плечами. Стильный наряд с многоярусным кроем выгодно подчеркнул стройную фигуру Ванессы. Свой яркий образ Паради дополнила несколькими кольцами. Знаменитость уложила свои светлые локоны небрежными волнами с пробором посредине. Звезда "Сердцееда" наложила минимальный сияющий макияж, подчеркнув свою естественную красоту.

Ванесса Паради Фото: Getty Images

Что известно о Ванессе Паради

Ванесса Шанталь Паради родилась 22 декабря 1972 года в парижском пригороде Сен-Мор-де-Фоссе в семье режиссеров Андре и Коринн Паради. В качестве модели она появилась на обложках более 300 журналов по всему миру, включая Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Madame Figaro, Paris Match, Vanity Fair и другие. С 1991 года в течение многих лет была лицом Chanel, начиная с рекламы в птичьей клетке L'Esprit de Chanel, режиссером которой выступил Жан-Поль Гуд.

У Ванессы есть дочь Лили Роуз Депп от ее знаменитого бывшего партнера Джонни Деппа. Они встречались 14 лет и расстались в 2012 году. Сейчас она замужем за 51-летним французским писателем и актером Самюэлем Беншетри. Пара начала встречаться в ноябре 2016 года, а два года спустя они связали себя узами брака в городе Сен-Симеон.

Напомним, 13 апреля 2023 года Ванесса Паради рассказала о своей дочери Лили-Роуз Депп в откровенном интервью.