Ванесса Паради представила новую коллекцию Chanel (фото)

Бывшая возлюбленная Джонни Деппа продемонстрировала элегантные образы из коллекции осень-зима 2023/24 Haute Couture.

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50-летняя французская певица и модель Ванесса Паради снялась в рекламном кампейне Chanel. Об этом бренд сообщил в своем Instagram.

Бывшая девушка Джонни Деппа и мать его двоих детей предстала в образах из коллекции осень-зима 2023/24 Haute Couture.

Автором парижской съемки стал Карим Садли.

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Французская знаменитость предстала в элегантных платьях и юбках, позируя на улицах ночного Парижа.

"Французская икона и амбассадор Дома Ванесса Паради воплощает контрасты и нюансы сильного, но нежного, парижского духа в черном платье, вышитом бархатными камелиями, из коллекции CHANEL осень-зима 2023/24 Haute Couture", — отмечают представители бренда.

Ванесса Паради для Chanel

Ванесса Паради родила Джонни Деппу дочь Лили-Роуз и сына Джека. Впрочем, официально звезды не были женаты. А сейчас певица находится в браке с режиссером Сэмюэлем Беншетри.

Ванесса Паради для Chanel

Напомним, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз подтвердила романтические отношения с девушкой.

Также Фокус писал об откровенном интервью Ванессы Паради.