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Стиль життя

Ванесса Параді представила нову колекцію Chanel (фото)

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Фото: Chanel | Ванесса Параді

Колишня кохана Джонні Деппа продемонструвала елегантні образи з колекції осінь-зима 2023/24 Haute Couture.

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50-річна французька співачка та модель Ванесса Параді знялася в рекламному кампейні Chanel. Про це бренд повідомив у своєму Instagram.

Колишня дівчина Джонні Деппа та матір його двох дітей постала в образах з колекції осінь-зима 2023/24 Haute Couture.

Автором паризької зйомки став Карім Садлі.

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Французька знаменитість постала в елегантних сукнях та спідницях, позуючи на вулицях нічного Парижа.

"Французька ікона та амбасадор Дому Ванесса Параді втілює контрасти та нюанси сильного, але ніжного паризького духу в чорній сукні, вишитій оксамитовими камеліями, з колекції CHANEL осінь-зима 2023/24 Haute Couture", — зазначають представники бренду.

Ванесса Параді для Chanel

Ванесса Параді народила Джонні Деппу доньку Лілі-Роуз та сина Джека. Втім, офіційно зірки не були одружені. А наразі співачка перебуває у шлюбі з режисером Семюелем Беншетрі.

Ванесса Параді для Chanel

Нагадаємо, донька Ванесси Параді та Джонні Деппа Лілі-Роуз підтвердила романтичні стосунки з дівчиною.

Також Фокус писав про відверте інтервʼю Ванесси Параді.