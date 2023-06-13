Лілі-Роуз Депп помітили за пристрасними поцілунками з дівчиною (фото)

Дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді офіційно оголосила про свої стосунки місяць тому.

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24-річна американську акторку та модель Лілі-Роуз Депп помітили на прогулянці у Нью-Йорку з дівчиною, 25-річною американською співачкою Даніель Бальбуен, яка виступає під псевдонімом 070 Shake. Пару зняли папараці в обіймах. Про це пише Daily Mail.

Коли закохані пристрасно цілувалися біля телефонного стовпа, акторка обіймала свою партнерку, а реперша ковзала рукою по спідниці Депп. Перед цим вони разом пообідали у Lure Fishbar. Зіркова пара, що оприлюднила свій роман минулого місяця, далі вирушила за покупками до Balenciaga та The Vintage Twin.

З цієї нагоди Лілі-Роуз, чий скандальний новий серіал "Ідол" зазнав різкої критики за відверто сексуальний зміст, одягла чорну вкорочену куртку на блискавці від Danielle Guizio та срібні сандалії. Її світле волосся було зачесане назад у гладкий пучок, а сонцезахисні окуляри Chanel та бордова сумочка завершили ансамбль дочки Джоні Деппа.

Її супутниця виглядала стильно у чорній кофті з довгим рукавом, парі химерних штанів та масивних чоботях на платформі.

Нагадаємо, на початку травня Лілі-Роуз Депп підтвердила свої стосункии з 070 Shake. Пара, яка зустрічається із середини січня, вперше викликала чутки про роман під час Паризького тижня моди цього року. Хоча в минулому Лілі-Роуз зустрічалася з відомими людьми, вона завжди намагалася тримати своє особисте життя в таємниці.

Раніше Фокус писав, що Лілі-Роуз Депп висловилася про гру The Weeknd у скандальному серіалі "Ідол".