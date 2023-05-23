Новий серіал "Ідол" з Лілі-Роуз Депп розкритикували за велику кількість оголених сцен і сексу

Серіал НВО з Лілі-Роуз Депп став сенсацією кінофестивалю в Каннах, але критики залишилися не в захваті.

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У мережі вже з'явилася перша реакція та рецензії на новий серіал "Ідол" (The Idol) з The Weeknd з Лілі-Роуз Депп у головних ролях. Критики заявили, що перших у серіях, який показали на Каннському кінофестивалі 2023 року надто багато необґрунтованої наготи та "графічних" сцен сексу. Про це пише Daily Mail.

Новий серіал HBO від The Weeknd та Сема Левінсона дебютував у Каннах 2023 року. Прем'єра відбудеться 4 червня на каналі HBO.

Лілі-Роуз Депп, The Weeknd на прем'єрі "Ідола" у Каннах

Телесеріали рідко презентують на кінофестивалях, тож він одразу привернув увагу. Глядачам показали дві перші серії у Великому театрі Люм'єр.

Це історія про "висхідний попідол" на ім'я Джоселін (Депп), яка вступає в "складні відносини" з "гуру самодопомоги та лідером сучасного культу", а також менеджером нічного клубу на ім'я Теодрос (The Weeknd).

Шоу описувалося, як "старіша, ще більш стилізована версія другого сезону серіалу "Ейфорія", ще одного проєкту Левінсона для НВО.

В одній з рецензій від The Hollywood Reporter говориться, що деякі сцени суперечливі, а більшість із них збиває з пантелику.

Також наголошується, що персонаж Лілі-Роуз Депп постійно з'являється у кадрі без одягу.

"Ви починаєте ставити питання, чи веде це до чогось, і до другого епізоду здається ймовірним, що, ймовірно, ні", — йдеться в рецензії.

Трейлер серіалу "Ідол"

Багатьом здалося, що історія Джослін нагадує історію реальної зірки – Брітні Спірс. Яка, за чутками, мала зніматися, але незрозуміло, чи це сталося насправді. Або на глядачів таки чекає камео співачки.

У рецензії Variety, написаному Меттом Доннеллі та Заком Шарфом, зазначається, що перша пара епізодів шоу торкається сумнівних тем сексу, але покази були зустрінуті в Каннах.

"Це сатира на насичений сенсаціями світ сучасної попкультури, де хороше — це погано, а погане — це мінімум", — наголошується в рецензії.

В огляді Los Angeles Times, написаному Мері Макнамара, зазначається, що серіал має "таку ж схильність до графічного сексу, милого одягу та саморуйнування, що і "Ейфорія".

В одному огляді йдеться про те, що серіал "показує проблиски потенціалу, коли перестає так сильно намагатися шокувати".

Проте критикам сподобалася гра Лілі-Роуз Депп, яка до серіалу вже знялася в кількох фільмах, які були розкритиковані.

Нагадаємо, раніше серіал "Ідол" описували, як "порно з тортурами" та колишні члени знімальної групи зазначали, що сценарій переписувався багато разів, поки не став зовсім заплутаним.

А на прем'єру "Ідола" прийшла колишня дівчина Каньє Веста. Джулія Фокс продемонструвала два вражаючі образи з целофану.