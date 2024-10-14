Боді-хоррор "Субстанція": чому критики і глядачі шоковані новим фільмом із Демі Мур

Оглядачі в захваті від гри Демі Мур, але здивовані натуралістичністю і зайвою жорстокістю сцен у фільмі.

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"Субстанція" — новий фільм французької режисерки Коралі Фаржа в жанрі боді-хорору, головні ролі в якому зіграли Демі Мур, Марґарет Кволлі та Денніс Квейд. Картина розповідає про оскароносну акторку Елізабет Спаркл (Демі Мур), що старіє, яка втратила роботу в день свого 50-річчя через вік. Щоб повернути молодість і красу, вона вирішує приймати "Субстанцію", — препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини на ім'я Сью (Марґарет Кволлі). У результаті головна героїня дуже сильно про це пошкодує. На Rotten Tomatoes картина отримала 91% підтримки критиків і 72% — від глядачів. Фокус зібрав відгуки кінооглядачів на цей фільм.

Торі Брайзер із Metro пише, що "Субстанція" — по-справжньому найогидніший фільм із переглянутих нею, який "доводить жахи тіла до крайності".

"Третій акт розкриває воістину непередбачувану істоту з кінцівок, зубів, слизу і плоті — жахливо разюче творіння відділу спецефектів, яке по-справжньому охоплює висококласну драму і безглуздість цього фільму жахів. Ось тут-то і починається блювота грудьми, але не забудьте також побачити струмені крові та вибухи матерії тіла!" — пише вона.

Трейлер фільму "Субстанція"

Підсумовуючи свій відгук, Брайзер зазначає, що з погляду відразливого боку "Субстанція" — це разюча спроба Фаржа і Мур принести боді-хоррор широкій аудиторії.

Дульсі Пірс у відгуку для Sun попереджає: для тих, у кого Демі Мур асоціюється з ніжністю (фільм "Привид"), після перегляду "Субстанції" цей образ буде "розбитий і стертий у порошок".

"Це найменш ніжний фільм, який ви побачите цього року або, можливо, навіть у цьому десятилітті", — пише вона.

Під час перегляду Пірс ледь стримувалася, щоб не піти.

"Субстанція" хапає вас за горло і не відпускає понад дві години нагнітаючого, позбавленого смаку, кривавого божевілля, що збиває з пантелику. Більшу частину часу я морщилася, здригалася і щосили намагалася тримати очі розплющеними, поки голки неодноразово пронизували шкіру, а частини тіла опинялися там, де їм ніколи не місце", — йдеться в рецензії.

Водночас вона хвалить режисерку Коралі Фаржа, яка з неабиякою дотепністю представляє цю сатиру на одержимість суспільства красою, і бездоганну гру Демі Мур.

Бриз Райлі в рецензії на фільм для Eulalie Magazine підкреслює, що "Субстанція" — фільм не для гидливих. За її словами, ця картина — рівною мірою їдка голлівудська сатира і похмуре дослідження жіночої ненависті до себе.

"У феміністській роздробленій казці Фаржа ми стикаємося з дзеркалом, яке вона створила, збоченим баченням Голлівуду, де слава — це хвороба, краса — це наркотик, а чоловіки — блазні. Протягом двох годин і 20 хвилин є щось катарсично очищувальне і трансцендентне в тому, щоб витримати цю вісцеральну поїздку. Це чисте кіно, багатошарове візуальне і звукове оповідання, закріплене разючою, безстрашною грою Мур і Кволлі, — пише у своїй колонці для Tribune News Service Кеті Волш, наголосивши на тому, що Фаржа створила моторошний, смішний, трагічний, абсурдний і гротескний Гран-Ґіньйоль дуп і кишок.

Марґарет Кволлі

"Божевільний і жорстокий "красуневий жах", який підносить жанр на істерично безпрецедентні висоти", — резюмує критикиня.

Том Гліатто в огляді для People зазначає, що "Субстанція" — абсурдно гротескне дослідження того, як жінки піддаються тиску, щоб зберегти свою молодість, змушуючи їх платити сувору, принизливу ціну.

Водночас, додає він, роль Елізабет для Демі Мур — шанс проявити себе в комедії.

"Їй це вдається. Її гра — це наростаючий крик паніки і відчаю, який також їдко саркастичний і безглуздо смішний. Це, можливо, найкраща, хоча й найдивніша, робота за всю її довгу кар'єру", — зазначає критик.

Гліатто підкреслює, що, зрештою, жахи тіла у фільмі заходять занадто далеко.

Раніше Фокус писав, що критики сказали щодо фільму "Джокер: Божевілля на двох".