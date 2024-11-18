Працівниця "Укрзалізниці" дивилась російський серіал на повну гучність: яка реакція компанії

Військовослужбовець та письменник Остап Українець почув російський серіал, який лунав на весь зал очікування на Залізничному вокзалі в Києві. "Укрзалізниця" відгукнулась на скаргу та обіцяє дисциплінарне покарання.

У залі для військовослужбовців на київському залізничному вокзалі гучно лунав російський серіал, який дивилась одна зі співробітниць. Військовий ЗСУ та письменник Остап Українець розповів про інцидент та отримав швидку реакцію від компанії "Укрзалізниця". Про деталі мовного скандалу Українець написав на сторінці Facebook.

Допис Остапа Українця з'явився 17 листопада. Військовослужбовець повідомив про інцидент, який стався на центральному залізничному вокзалі Києві близько 19:00-19:30. Як з'ясувалось, працівниця дивилась російський серіал і звук лунав на весь зал, у якому військовослужбовці чекають потягу. Українець не зробив зауважень, оскільки "не мав сил". Натомість написав про подію на вокзалі у соцмережі та тегнув "Укрзалізницю" і в Facebook, і в X (Twitter). Допис викликав понад дві тис. реакцій та майже сотню коментарів, свідчить сторінка автора.

Мовний скандал - Остап Українець про російський серіал Фото: Скриншот

У одному з наступних дописів Остап написав, що вже отримав відповідь "Укрзалізниці". В Facebook працівник компанії повідомив, що не припустимим є як перегляд серіалів під час роботи, так і перегляд серіалів російською мовою. Крім того, вказано, що зареєстрували звернення №1452689, розберуться в ситуації і будуть "дисциплінарні заходи". З допису в X можна дізнатись точний час інциденту, оскільки він з'явився о 18:46 17 листопада.

Мовний скандал - Укрзалізниця про російський серіал на вокзалі Фото: Скриншот Мовний скандал - Укрзалізниця про звернення Остапа Українця Фото: Скриншот

На сторінці Facebook "Укрзалізниці" поки що не має реакції на допис Остапа Українця щодо російського серіалу у залі очікування військовослужбовців на київському вокзалі.

Зазначимо, 18 листопада Фокус писав про інший інцидент, пов'язаний з російською мовою. Інцидент пов'язаний з російськомовним викладачем з Івано-Франківського національного медичного університету (ІФНМУ), який читав лекції та робив зауваження студентам недержавною. П'ятикурсник, який звернув увагу на таку поведінку, написав про це в Instagram та опублікував фрагмент уроку. Ректорат медуніверситету відреагував на мовний скандал. 18 листопада на порталі навчального закладу з'явилась заява про результат засідання спеціальної комісії. Як з'ясувалось, викладач написав заяву на звільнення, а кілька керівників з адміністрації отримали догани. На подію відповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь, який відзначив швидку реакцію посадовців на порушення законодавства про державну мову.

Нагадуємо, 5 листопада стався мовний скандал у київській книгарні: чоловік накинувся на жінку, яка зробила зауваження щодо гучного спілкування російською.