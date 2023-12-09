Українські підлітки дивляться російський серіал про бандитів: психологиня вказала на небезпеку

Психологиня вважає, що російський серіал "Слово пацана" про бандитські угруповання чинить негативний вплив на українських підлітків.

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Російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті", що розповідає про бандитські угруповання в Казані наприкінці 1980-х років, продовжує набирати популярність серед української молоді. За словами психологині Юлії Святенко, це пов'язано з тим, що в юному віці люди схильні до агресивної поведінки та неприйняття оточення, тому герої серіалу приваблюють підлітків.

"Дуже часто те, що люди бачать по телевізору, для них це певний приклад. Наслідування якоїсь зірковості, якоїсь субкультури. Ми бачимо, що коли виходить певний фільм, то ті самі діти маленькі наслідують цих героїв і ті самі підлітки", — зазначила експертка в ефірі "Київ 24".

Психологиня додала, що підлітки прагнуть завоювати авторитет у своїй соціальній групі. Часто увагу привертають ті, хто проявляють силу. Коли виходить фільм, підлітки не включають критичне мислення — добре чи погано те, що показують на екрані. Вони бачать рейтинги, образ, за яким слідує оточення, і хочуть його наслідувати.

"Згадаймо наше дитинство, наш підлітковий вік... У цьому віці в нас хто був авторитетами? Ті, хто виявляв силу, ті, хто міг вести за собою клас. Той, наприклад, учень, який пропонував прогуляти уроки та за ним усі йшли, тільки потім, коли ми почали дорослішати, ми вже розуміємо певні соціальні норми, що добре, а що погано", — сказала Святенко.

За словами експертки, у такого наслідування можуть бути негативні наслідки.

Як відомо, у Міністерстві культури й інформаційної політики відреагували на популярність російського серіалу про бандитські угруповання серед українських підлітків. Чиновники наголосили, що його поширення неприпустиме в умовах війни.

Раніше Фокус писав, що в Росії Верховний суд визнав екстремістським і заборонив рух ЛГБТ. У зв'язку з цим телеканал СТС трохи "підкоригував" відомий ситком "Не родись красивою", видаливши з нього три епізоди.

Також Фокус розповідав, що колишній глава Міноборони Олексій Резніков зіграв у забороненому російськомовному серіалі епізодичну роль.