Ексміністр оборони Олексій Резніков знявся в серіалі "Нюхач" із російськими акторами (відео)

Колишній очільник Міноборони зіграв у забороненому російськомовному серіалі епізодичну роль. А через участь у ньому актора Олександра Фісенка занесено до "чорного списку" Мінкульту за антиукраїнські висловлювання та порушення кордонів.

Related video

Колишній міністр оборони Олексій Резніков узяв участь у російськомовному серіалі "Нюхач" із російськими акторами 2019 року. Відповідне відео 30 листопада стали активно публікувати в соцмережах.

"Нюхач" — це детективний серіал, випущений з 2013 по 2019 рік. Серіал був знятий українським режисером і продюсувався українською студією телепродакшну. Однак більшість акторів, які брали участь у проєкті, були з Росії. Резніков виконав роль нотаріуса в 5-й серії 4-го сезону.

Хоча прем'єра серіалу "Нюхач" відбулася на українському каналі ICTV, його також показували на російському "Першому каналі".

Важливо

Таке не вибачають: чому Резнікову довелося піти і що він залишив після себе

Варто зазначити, що 2018 року серіал було заборонено до показу в Україні через участь актора Олександра Фісенка, занесеного до "чорного списку" Міністерства культури за антиукраїнські висловлювання і порушення кордонів. Проте показ серіалу в Україні продовжили.

Дивитися з 23:27

З четвертим сезоном, де знявся Резніков, пов'язаний курйозний випадок. Під час відеозвернення президента Зеленського 2020 року телеканал ICTV помилково запустив субтитри із серіалу "Нюхач". Звернення президента почалося словами, — "Це я вбила Еріку".

Нагадаємо, 37-річний український актор Андрій Ісаєнко розповів про цинічну пропозицію росіян у 2017 році. Однак актор принципово відмовився, адже тоді саме мав виходити фільм "Кіборги" про захисників Донецького аеропорту.

Також нагадаємо, російський актор Прохор Дубравін відреагував на заміну його обличчя в серіалі СТБ. Актор здивувався креативу телеканалу і пошкодував, що замість його обличчя не використали обличчя Бреда Пітта.