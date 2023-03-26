Шкода, що не Бред Пітт: російський актор Прохор Дубравін відреагував на заміну його обличчя в серіалі СТБ

Російський актор здивувався "креативу" телеканалу СТБ і пошкодував, що замість його обличчя використали не обличчя Бреда Пітта.

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У серіалі СТБ "Останній лист коханого", прем'єра запланована найближчими днями, до початку повномасштабного вторгнення знявся російський актор Прохор Дубравін. Зважаючи на те, що він ніяк не підтримав Україну та українців через агресію РФ, телеканал СТБ вирішив замінити обличчя головного героя на обличчя українського актора Дмитра Саранскова, використавши програму "діпфейк". Сам Прохор Дубравін вже відреагував на "нового себе" в українському серіалі. Про це він написав у фейсбук.

"Мені написали: "Зараз в Україні виходить новий серіал, і там головний актор схожий на вас, але щось там з обличчям незрозуміле". Подивився…Так, з обличчям там справді було щось незрозуміле…Ну, думаю я, ракурс невдалий, стулився ще, але це ж я знімався. А, сьогодні вранці друзі надсилають скрин стрічки новин із заголовком: "СТБ" у новому серіалі замінив обличчя російського актора Дубровіна на українця", і все стає на свої місця. Ну що сказати…Дуже шкода, що домовилися з обличчям Дмитра Саранскова, а не з обличчям Бреда Пітта", — написав Дубравін.

Раніше Фокус повідомляв, що окремі російські культурні діячі засудили агресію РФ проти України. Антивоєнну заяву підписали музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, публіцист Андрій Піонтковський, режисер Гаррі Бардін, політик Борис Вишневський та інші.