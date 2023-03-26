Жаль, что не Брэд Питт: российский актер Прохор Дубравин отреагировал на замену его лица в сериале СТБ

Российский актер удивился креативу телеканала СТБ и пожалел, что вместо его лица использовали не лицо Брэда Питта.

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В сериале СТБ "Последнее письмо любимого", премьера которого запланирована в ближайшие дни, до начала полномасштабного вторжения снялся российский актер Прохор Дубравин. Учитывая, что он никак не поддержал Украину и украинцев из-за агрессии РФ, телеканал СТБ решил заменить лицо главного героя на лицо украинского актера Дмитрия Саранскова, использовав программу "дипфейк". Сам Прохор Дубравин уже отреагировал на "нового себя" в украинском сериале. Об этом он написал в Фейсбуке.

"Мне написали: "Сейчас в Украине выходит новый сериал, и там главный актер похож на вас, но что-то там с лицом непонятное". Посмотрел… Да, с лицом там действительно было что-то непонятное… Ну, думаю я, ракурс неудачный, согнулся еще, но это я снимался. А сегодня утром друзья присылают скрин ленты новостей с заголовком: "СТБ" в новом сериале заменил лицо российского актера Дубравина на украинца", и все становится на свои места. Ну что сказать… Очень жаль, что договорились с лицом Дмитрия Саранскова, а не с лицом Брэда Питта", — написал Дубравин.

Ранее Фокус сообщал, что некоторые российские культурные деятели осудили агрессию РФ против Украины. Антивоенное заявление подписали музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, публицист Андрей Пионтковский, режиссер Гарри Бардин, политик Борис Вишневский и другие.