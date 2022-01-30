Макаревич, Шендерович, Ахеджакова и другие. Интеллигенция РФ осудила войну с Украиной

Подписанты антивоенного заявления уверены, что война с Украиной и Западом не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию.

Представители российской интеллигенции, знаменитости и обычные граждане начали сбор подписей против войны РФ с Украиной и Западом. Заявление, которое уже поддержали многие известные россияне, было опубликовано в воскресенье, 30 января, на сайте издания "Эхо Москвы".

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Заявление "сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве" может подписать каждый желающий с помощью Гугл-формы.

В документе отмечается, что появляется информация о подготовке России к войне, в частности, об интенсивной вербовке наемников в РФ и переброске топлива и военной техники на территорию Донбасса.

"Граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России. Они не только живут в неопределенности – начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты. Нужна ли россиянам такая политика? Хотят ли они войны, и готовы ли они нести на себе ее бремя? Давали ли они власти право на такую игру их судьбами?" — спрашивают подписанты заявления.

Отмечается, что россиянам пытаются навязать идею священной войны с Западом вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан. Вопрос цены не обсуждается, но платить огромную и кровавую цену придется именно простым людям.

"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимных, ни нравственных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны", — подчеркивается в документе.

Подписанты уверены, что возможная война с Украиной и Западом не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию.

"Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну", — обещают они.

На данный момент антивоенное заявление подписали музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, публицист Андрей Пионтковский, режиссер Гарри Бардин, политик Борис Вишневский. Среди подписантов также правозащитники, ученые, политики, писатели, журналисты, общественные активисты, учителя.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после совещания с руководителями оборонных ведомств заявил, что ситуация вокруг угрозы вторжения РФ в Украину становится "все более тревожной".

В свою очередь Зеленский недавно призвал Запад не нагнетать ситуацию вокруг Украины. По словам украинского президента, разговоры западных лидеров о скором начале широкомасштабных боевых действий наносят ущерб украинской экономике.