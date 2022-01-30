Макаревич, Шендерович, Ахеджакова та інші. Інтелігенція РФ засудила війну з Україною

Підписанти антивоєнної заяви впевнені, що війна з Україною та Заходом не лише не відповідає інтересам Росії, а й несе у собі загрозу самому її існуванню.

Представники російської інтелігенції, знаменитості та звичайні громадяни розпочали збір підписів проти війни РФ з Україною та Заходом. Заява, яку вже підтримали багато відомих росіян, була опублікована в неділю, 30 січня, на сайті видання "Эхо Москвы".

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Заяву "прихильників миру проти Партії Війни в російському керівництві" може підписати кожен охочий за допомогою Google-форми.

У документі зазначається, що з'являється інформація про підготовку Росії до війни, зокрема, про інтенсивне вербування найманців у РФ та перекидання палива та військової техніки на територію Донбасу.

"Громадяни Росії фактично стають заручниками кримінального авантюризму, на який перетворюється зовнішньополітична лінія Росії. Вони не лише живуть у невизначеності – чи почнеться велика війна, а й спостерігають різке зростання цін та падіння національної валюти. Чи потрібна росіянам така політика? Чи хочуть вони війни, і чи готові вони нести на собі її тягар, чи давали вони владі право на таку гру їхніми долями?" — запитують підписанти заяви.

Зазначається, що росіянам намагаються нав'язати ідею священної війни із Заходом замість розвитку країни та підвищення рівня життя її громадян. Питання ціни не обговорюється, але платити величезну та криваву ціну доведеться саме простим людям.

"Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни – аморальна, безвідповідальна та злочинна, і не може вестись від імені народів Росії. Така війна не може мати ні легітимних, ні моральних цілей. Дипломатія країни не може займати жодної іншої позиції, крім категоричного неприйняття такої війни", — наголошується в документі.

Підписанти впевнені, що можлива війна з Україною та Заходом не лише не відповідає інтересам Росії, а й несе у собі загрозу самому її існуванню.

"Ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то й зупинити війну", — обіцяють вони.

Наразі антивоєнну заяву підписали музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, публіцист Андрій Піонтковський, режисер Гаррі Бардін, політик Борис Вишневський. Серед підписантів також правозахисники, науковці, політики, письменники, журналісти, громадські активісти, вчителі.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після наради з керівниками оборонних відомств заявив, що ситуація довкола загрози вторгнення РФ в Україну стає "все більш тривожною".

У свою чергу, Зеленський нещодавно закликав Захід не нагнітати ситуацію навколо України. За словами українського президента, розмови західних лідерів про швидкий початок широкомасштабних бойових дій завдають шкоди українській економіці.