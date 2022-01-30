"Картина стає дедалі тривожнішою": Джонсон оцінив загрозу вторгнення РФ в Україну

Британська влада не виключає конфіскації майна російських олігархів у Лондоні у разі агресивних дій Росії.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після наради з керівниками оборонних відомств заявив, що ситуація довкола загрози вторгнення РФ в Україну стає "все більш тривожною". Відповідний твіт глава британського уряду опублікував у неділю, 30 січня.

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"Картина стає все більш тривожною — я продовжую закликати Росію до переговорів та уникнення безрозсудного та катастрофічного вторгнення", — написав Джонсон.

Тим часом, міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс в ефірі Sky News розповіла про кроки держави щодо РФ у разі початку повномасштабної військової операції проти України. Зокрема, дипломат заявила, що "путінським олігархам і російським компаніям, причетним до підтримки російської держави, ніде буде сховатися".

"Економічні санкції зараз досить вузькі, тому ми могли націлюватися тільки на компанії, які безпосередньо причетні до дестабілізації України. Що ми хочемо зробити, так це розширити це, щоб будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля і режиму Росії, могла стати мішенню", — заявила Трас.

Журналіст запитав голову МЗС, чи піде британська влада на конфіскацію майна, яким володіють російські олігархи, що вклали гроші в лондонську нерухомість. У відповідь Трасс наголосила: "Нічого не можна виключати".

"Ми не будемо вдаватися до подробиць, хто саме і яким чином буде підданий санкціям… Це буде дуже важко для Росії", — сказала глава МЗС Британії.

У той же час Трасс зазначила, що захист свободи і демократії в Європі важливіший за можливі фінансові втрати, які може зазнати Великобританія у разі запровадження економічних санкцій щодо РФ.

"Пізніше цього тижня я оголошу про покращення законодавства про санкції, щоб ми могли націлюватися на більшу кількість російських інтересів, які мають безпосереднє відношення до Кремля. Тому що нам абсолютно необхідно зупинити це. Це наш пріоритет номер один", — заявила міністр.

Також Трас додала, що Великобританія має намір продовжувати наслідувати дипломатичний шлях вирішення конфлікту навколо України.

Міністр закордонних справ Британії має намір відвідати Москву у лютому, повідомляли ЗМІ. До цього Трас приїде із робочим візитом до Києва.

Нагадаємо, раніше глава зовнішньополітичного відомства Сполученого Королівства закликала уряди інших країн докласти більше зусиль для тиску на Москву через санкції та постачання озброєння.

Також Фокус писав, як Британія поставила Україні протитанкові ракетні комплекси NLAW на тлі загрози вторгнення РФ.

Крім цього ми повідомляли, що Великобританія розглядає можливість створення потрійного союзу з Польщею та Україною.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський у ході нещодавньої прес-конференції з представниками закордонних ЗМІ звинуватив лідерів західних країн у нагнітанні паніки навколо можливого вторгнення російських військ. Зокрема голова держави поскаржився, що заяви про загрозу військової агресії погіршують економічний стан країни. При цьому Зеленський наголосив, що на сьогоднішній день він не бачить загрози ескалації з боку Росії. При цьому президент наполягає на запровадженні Заходом санкцій проти РФ вже зараз, не чекаючи початку повномасштабних бойових дій.