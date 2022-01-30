"Картина становится все более тревожной": Джонсон оценил угрозу вторжения РФ в Украину

Британские власти не исключают конфискации имущества российских олигархов в Лондоне в случае агрессивных действий России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после совещания с руководителями оборонных ведомств заявил, что ситуация вокруг угрозы вторжения РФ в Украину становится "все более тревожной". Соответствующий твит глава британского правительства опубликовал в воскресенье, 30 января.

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"Картина становится все более тревожной – я продолжаю призывать Россию к переговорам и избеганию безрассудного и катастрофического вторжения", — написал Джонсон.

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в эфире Sky News рассказала о шагах государства в отношении РФ в случае начала полномасштабной военной операции против Украины. В частности дипломат заявила, что "путинским олигархам и российским компаниям, причастным к поддержке российского государства, негде будет спрятаться".

"Экономические санкции сейчас довольно узкие, поэтому мы могли нацеливаться только на компании, непосредственно причастные к дестабилизации Украины. Что мы хотим сделать, так это расширить это, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима России, могла стать мишенью", — заявила Трасс.

Журналист спросил главу МИД, пойдут ли британские власти на конфискацию имущества, которым владеют российские олигархи, вложившие деньги в лондонскую недвижимость. В ответ Трасс подчеркнула: "Ничего нельзя исключать".

"Мы не будем вдаваться в подробности, кто именно и каким образом будет подвергнут санкциям… Это будет очень-очень тяжело для России", — сказала глава МИД Британии.

В то же время Трасс отметила, что защита свободы и демократии в Европе важнее возможных финансовых потерь, которые может понести Великобритания в случае введения экономических санкций в отношении РФ.

"Позже на этой неделе я объявлю об улучшении законодательства о санкциях, чтобы мы могли нацеливаться на большее количество российских интересов, имеющих непосредственное отношение к Кремлю. Потому что нам абсолютно необходимо остановить это. Это наш приоритет номер один", — заявила министр.

Также Трасс добавила, что Великобритания намерена продолжать следовать дипломатическому пути разрешения конфликта вокруг Украины.

Министр иностранных дел Британии намерена посетить Москву в феврале, сообщали СМИ. До этого Трасс приедет с рабочим визитом в Киев.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства призвала правительства других стран приложить больше усилий для давления на Москву посредством санкций и поставок вооружения.

Также Фокус писал о том, как Британия поставила Украине противотанковые ракетные комплексы NLAW на фоне угрозы вторжения РФ.

Помимо этого мы сообщали, что Великобритания рассматривает возможность создания Тройственного союза с Польшей и Украиной.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавней пресс-коференции с представителями зарубежных СМИ, обвинил лидеров западных стран в нагнетании паники вокруг возможного вторжения российских войск. В частности, глава государства пожаловался, что заявления об угрозе военной агрессии ухудшают экономическое положение страны. При этом Зеленский подчеркнул, что на сегодняшний день он не видит угрозы эскалации со стороны России. При этом президент настаивает на введении Западом санкций против РФ уже сейчас, не дожидаясь начала полномасштабных боевых действий.