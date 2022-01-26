Британия призвала союзников делать больше для обороны Украины от агрессора

Британский политик призвала союзников больше помогать Киеву на фоне поставок военной помощи Королевскими ВВС в Киев.

Британия призывает правительства других стран "сделать больше" для давления на Москву путем санкций и поставок вооружения украинской армии. Об этом заявила глава МИД страны Элизабет Трасс для The Telegraph.

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"Мы бы хотели, чтобы наши союзники делали больше для оказания оборонительной поддержки Украине и по части санкций", – заявила британский политик.

По ее словам, сдержать агрессию России возможно только коллективными действиями, поэтому важно, чтобы союзники Британии были активны в вопросе ограничений для Москвы.

Трасс не исключила введение санкций лично против главы Кремля Владимира Путина, повторив аналогичное заявление президента США Джо Байдена.

Как известно, Элизабет Трасс уже говорила, что Великобритания собирается усилить санкции против России, если она нападет на Украину.

Напомним, что в Украину прибыло уже 6 самолетов Королевских ВВС с военной помощью для украинской армии.