Британія закликала союзників робити більше для оборони України від агресора

Британська політикиня закликала союзників більше допомагати Києву на тлі постачання військової допомоги Королівськими ВПС до Києва.

Британія закликає уряди інших країн "зробити більше" для тиску на Москву шляхом санкцій і постачання озброєння української армії. Про це заявила глава МЗС країни Елізабет Трасс для The Telegraph.

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"Ми б хотіли, щоб наші союзники робили більше для надання оборонної підтримки Україні та щодо санкцій", – заявила британська політикиня.

За її словами, стримати агресію Росії можливо лише колективними діями, тому важливо, щоб союзники Британії були активними щодо обмежень для Москви.

Трасс не виключила запровадження санкцій особисто проти глави Кремля Володимира Путіна, повторивши аналогічну заяву президента США Джо Байдена.

Як відомо, Елізабет Трасс уже говорила, що Великобританія має намір посилити санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну.

Нагадаємо, що в Україну прибуло вже 6 літаків Королівських ВПС із військовою допомогою для української армії.