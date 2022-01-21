Зеленский призвал США и ЕС ввести санкции против Кремля до вторжения РФ в Украину

Страны Запада, по словам президента, допустят ошибку, если оставят Украину наедине со страной-агрессором.

Союзники Украины в условиях возможного полномасштабного вторжения РФ должны сейчас вводить санкции против Кремля и не дожидаться эскалации конфликта. Такое мнение в интервью изданию The Washington Post озвучил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, Украина приветствует политику введения санкций в отношении страны-агрессора, однако не понимает, почему страны Запада рассуждают о новых ограничениях лишь после новой фазы военной агрессии со стороны России.

"Если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос в том, почему вы не вводите санкции (против России — ред.) сейчас, а не ждете эскалации?… Я спросил одного из лидеров: "Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам нужны санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?", — продолжил Владимир Зеленский в общении с американскими журналистами.

Президент подчеркнул, что Киев заинтересован в проведении диалога с Россией и обращается за помощью к США для определения подходящего формата переговоров.

Собеседник вспомнил недавнее заявление администрации Джо Байдена о том, что США не планируют направлять свои войска в Украину в случае вторжения российской армии, и поинтересовался, не разочарован ли Владимир Зеленский подобными действиями Вашингтона.

"С точки зрения того, что нас оставят наедине (с Россией — ред.), это будет ошибкой всего мира. Мир не будет прежним, если случится война, и Европа точно не будет прежней", — ответил глава государства.

Владимир Зеленский также предположил, что в случае успешной военной операции Россия может создать на территории Украины подконтрольное себе правительство, однако подобный "Кабинет министров" будет самым недолговечным.

"Люди просто не примут его (марионеточное правительство — ред.). Возможно, Путин думает, что большинство украинцев поддерживает его и его политику. Я думаю, что это большая ошибка так думать", — подытожил президент в интервью The WP.

Отметим, что Владимир Зеленский во время общения с журналистами The Washington Post предположил возможную оккупацию Россией Харькова. Полномасштабная война Украины с РФ, по словам президента, приведет к масштабным потерям среди населения, а страны Европы столкнутся с миграционным кризисом.

Также в интервью The WP Владимир Зеленский признался, что в начале своей каденции хотел "по-соседски" поговорить с Россией для урегулирования войны на Донбассе.