Республиканцы хотят ввести санкции против любовницы Путина, его семьи и состояния, — СМИ

Под ограничения до возможного российского вторжения в Украину может попасть не только Алина Кабаева, но также все правительство РФ, олигархи и десятки российских чиновников.

Республиканский исследовательский комитет (RSC) представит на этой неделе Закон об ответственности Путина (Putin Accountabilty Act) — инциативу, предлагающую ввести санкции против ближайшего окружения президента РФ, включая предполагаемую любовницу Алину Кабаеву, олигархов и правительства, а также отключить государство-агрессора от системы SWIFT до вторжения российских войск в Украину, а не после. Об этом говорится в публикации колумниста The Washington Post Джоша Рогина.

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По словам автора колонки, значительная группа республиканцев в Палате представителей подталкивает президента США Джо Байдена к усилению давления непосредственно на российского лидера Владимира Путина, так как тот может полагать, что санкции против банковского или энергетического секторов РФ не возымеют большого эффекта.

Помимо этого RSC, группа, в которую входят более 150 консерваторов-законодателей, призывают администрацию Байдена рассмотреть возможность превентивного введения санкций против Путина и РФ, не дожидаясь вторжения российских войск в Украину.

Также, как утверждает Рогин, есть сообщения, свидетельствующие о том, что Государственный департамент США планирует объявить о новых санкциях в отношении пророссийской агентуры на востоке Украины уже в четверг, 20 января.

Автор публикации считает очевидным, что сама по себе угроза введения секторальных санкций не убеждает Путина деэскалировать ситуацию вокруг украинского государства.

"Прямо сейчас Россия перебрасывает больше тяжелой военной техники из Сибири к границе с Украиной, задействует российские войска в Беларуси и отправляет домой персонал консульств на территории Украины — все это зловещие признаки того, что скоро произойдет нападение", — говорится в колонке.

Колумнист утверждает, что инициатива RSC направлена против "незаконного состояния Путина, которое может исчисляться сотнями миллиардов долларов" — эти деньги в основном принадлежат членам семьи президента РФ, его друзьям и сообщникам, и все они "станут предметом повышенного внимания".

В санкционный список лиц, согласно инициативе RSC, должны попасть:

Алина Кабаева — бывшая олимпийская гимнастка, предполагаемая любовница Путина;

все члены правительства РФ, включая главу МИД Сергея Лаврова;

несколько высокопоставленных олигархов;

десятки российских чиновников, причастных к тюремному заключению оппозиционера Алексея Навального.

Законопроект RSC также включает в себя отключение России от международной финансовой системы SWIFT.

Джош Рогин — обозреватель раздела Global Opinions в The Washington Post. Пишет о внешней политике и национальной безопасности. Также является политическим аналитиком CNN. Ранее он работал в Bloomberg View, Daily Beast, Foreign Policy, Congressional Quarterly, Federal Computer Week и японской газете Asahi Shimbun.

Напомним, ранее Байден сообщил, что в случае вторжения РФ в Украину российские банки не смогут проводить операции в долларах.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил сенаторам, что вводить санкции против России уже после начала военных действий будет бесполезно, поэтому применять ограничения необходимо уже сейчас.