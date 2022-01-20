Зеленский указал сенаторам США на бесполезность введения санкций против РФ после вторжения

У президента Украины опасаются, что угроза введения ограничений в ответ на военную операцию "только подбодрит Путина".

В ходе встречи с американскими сенаторами в Киеве 17 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение Соединенными Штатами санкций в отношении РФ уже после вторжения российских войск будет бесполезным. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на четырех источников, знакомых с беседой.

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По данным собеседников журналистов, Зеленский поблагодарил сенаторов за двухпартийную поддержку, однако заявил, что в отношении РФ необходимо ввести такие ограничения, которые приведут к немедленному нанесению ущерба государству-агрессору, чтобы дать понять российскому лидеру Владимиру Путину, что "шутить с США нельзя".

"Президент был предельно ясен: санкции на "Северный поток-2" должны быть наложены сейчас. И любые предполагаемые санкции в отношении "Северного потока-2" или другие ограничения не помогут, будь то политические или законодательные", — сказал журналистам источник, близкий к президенту Украины.

По словам собеседника, санкции, которые будут введены только после начала эскалации, "в лучшем случае нейтральны, а в худшем — только подбодрят Путина", так как в лексиконе президента РФ "нет слова "если", есть "да и есть "нет".

Данные заявления сделаны в контексте того, что на данный момент Сенат работает над крупным пакетом санкций, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину. В то же время демократы и республиканцы не пришли к единому мнению — лучше ввести санкции сейчас, чтобы показать решимость, или сохранить угрозу будущих санкций, чтобы Россия могла увидеть "высокую цену вторжения". Издание в свою очередь сообщило, что в пятницу, 21 января, Сенат прекратит работу до 21 февраля, "когда российское вторжение уже может начаться", поэтому политикам придется "действовать быстро".

Высокопоставленный помощник демократов комментируя слова президента Украины заявил журналистам, что если кто-то и понимает опасность вмешательства в законодательный процесс другой страны, "так это президент Зеленский". Другой помощник сказал изданию, что встреча с главой украинского государства прошла "позитивно и тепло", несмотря на разногласия касательно вопроса о времени введении санкций в отношении РФ. Помимо этого он добавил, что новый санкционный пакет должен быть введен по согласованию с Европой, так как "хотим мы этого или нет, европейцы имеют более сильное значение в отношении ограничений, которые действительно могут навредить РФ".

Напомним, в ходе своей последней пресс-конференции президент США Джо Байден сообщил, что в случае вторжения РФ в Украину российские банки не смогут проводить операции в долларах. Глава американского государства пообещал, что за военной агрессией последуют самые жесткие санкции за всю историю России.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с дипломатами в посольстве США в Киеве предупредил, что нападение российских войск может произойти уже в ближайшее время.