Зеленський заявив сенаторам США на марність запровадження санкцій проти РФ після вторгнення

У президента України побоюються, що загроза запровадження обмежень у відповідь на військову операцію "лише підбадьорить Путіна".

У процесі зустрічі з американськими сенаторами в Києві 17 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження Сполученими Штатами санкцій проти РФ уже після вторгнення російських військ буде марним. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на чотири джерела, знайомі з бесідою.

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За даними співрозмовників журналістів, Зеленський подякував сенаторам за двопартійну підтримку, проте заявив, що проти РФ необхідно запровадити такі обмеження, які призведуть до негайного заподіяння шкоди державі-агресору, щоб дати зрозуміти російському лідеру Володимиру Путіну, що "жартувати зі США не можна".

"Президент був гранично зрозумілий: санкції на "Північний потік-2" мають бути накладені зараз. І будь-які передбачувані санкції проти "Північного потоку-2" або інші обмеження не допоможуть, чи то політичні, чи законодавчі", — сказало журналістам джерело, близьке до президента України.

За словами співрозмовника, санкції, які будуть введені тільки після початку ескалації, "у кращому разі нейтральні, а в гіршому — тільки підбадьорять Путіна", тому що в лексиконі президента РФ "немає слова "якщо", є "так" і є "ні" .

Ці заяви зроблені в контексті того, що наразі Сенат працює над великим пакетом санкцій, щоб утримати Росію від вторгнення в Україну. Водночас, демократи та республіканці не дійшли єдиної думки — краще ввести санкції зараз, щоб показати рішучість, або зберегти загрозу майбутніх санкцій, щоб Росія могла побачити "високу ціну вторгнення". Видання водночас повідомило, що в п'ятницю, 21 січня, Сенат припинить роботу до 21 лютого, "коли російське вторгнення вже може початися", тож політикам доведеться "діяти швидко".

Високопоставлений помічник демократів, коментуючи слова президента України, заявив журналістам, що якщо хтось і розуміє небезпеку втручання в законодавчий процес іншої країни, "так це президент Зеленський". Інший помічник сказав виданню, що зустріч із главою української держави пройшла "позитивно і тепло", незважаючи на розбіжності щодо питання щодо часу запровадження санкцій проти РФ. Крім цього він додав, що новий санкційний пакет має бути введений за погодженням з Європою, оскільки "хочемо ми цього чи ні, європейці мають сильніше значення щодо обмежень, які справді можуть зашкодити РФ".

Нагадаємо, під час своєї останньої пресконференції президент США Джо Байден повідомив, що в разі вторгнення РФ в Україну російські банки не зможуть проводити операції у доларах. Глава американської держави пообіцяв, що за військовою агресією будуть найжорсткіші санкції за всю історію Росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з дипломатами в посольстві США в Києві попередив, що напад російських військ може статися вже найближчим часом.