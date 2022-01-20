Республіканці хочуть запровадити санкції проти коханки Путіна, його родини та статків, — ЗМІ

Під обмеження до можливого російського вторгнення в Україну може потрапити не лише Аліна Кабаєва, а й увесь уряд РФ, олігархи та десятки російських чиновників.

Республіканський дослідний комітет (RSC) представить цього тижня Закон про відповідальність Путіна (Putin Accountabilty Act) — ініціативу, яка пропонує ввести санкції проти найближчого оточення президента РФ, враховуючи передбачувану коханку Аліну Кабаєву, олігархів та уряд, а також відключити державу-агресора від системи до вторгнення російських військ на Україну, а не після. Про це йдеться у публікації колумніста The Washington Post Джоша Рогіна.

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За словами автора колонки, значна група республіканців у Палаті представників підштовхує президента США Джо Байдена до посилення тиску безпосередньо на російського лідера Володимира Путіна, оскільки той може вважати, що санкції проти банківського чи енергетичного секторів РФ не мають великого ефекту.

Крім цього RSC, група, до якої входять понад 150 консерваторів-законодавців, закликають адміністрацію Байдена розглянути можливість превентивного введення санкцій проти Путіна та РФ, не чекаючи на вторгнення російських військ в Україну.

Також, як стверджує Рогін, є повідомлення, що свідчать про те, що Державний департамент США планує оголосити про нові санкції проти проросійської агентури на сході України вже в четвер, 20 січня.

Автор публікації вважає очевидним, що сама собою загроза запровадження секторальних санкцій не переконує Путіна деескалувати ситуацію навколо української держави.

"Прямо зараз Росія перекидає більше важкої військової техніки із Сибіру до кордону з Україною, залучає російські війська в Білорусі та відправляє додому персонал консульств на території України — усе це зловісні ознаки того, що незабаром станеться напад", — йдеться у колонці.

Колумніст стверджує, що ініціатива RSC спрямована проти "незаконного статку Путіна, який може обчислюватися сотнями мільярдів доларів" — ці гроші здебільшого належать членам сім'ї президента РФ, його друзям і спільникам, і всі вони "стануть предметом підвищеної уваги".

До списку санкцій осіб, згідно з ініціативою RSC, повинні потрапити:

Аліна Кабаєва — колишня олімпійська гімнастка, передбачувана коханка Путіна;

усі члени уряду РФ, враховуючи главу МЗС Сергія Лаврова;

кілька високопоставлених олігархів;

десятки російських чиновників, причетних до ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Законопроєкт RSC також враховує відключення Росії від міжнародної фінансової системи SWIFT.

Джош Рогін — оглядач розділу Global Opinions у The Washington Post. Пише про зовнішню політику та національну безпеку. Також є політичним аналітиком CNN. Раніше він працював у Bloomberg View, Daily Beast, Foreign Policy, Congressional Quarterly, Federal Computer Week і японській газеті Asahi Shimbun.

Нагадаємо, раніше Байден повідомив, що в разі вторгнення РФ в Україну російські банки не зможуть проводити операції у доларах.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив сенаторам, що вводити санкції проти Росії вже після початку військових дій буде марно, тому застосовувати обмеження необхідно вже зараз.