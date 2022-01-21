Зеленський закликав США та ЄС запровадити санкції проти Кремля до вторгнення РФ в Україну

Країни Заходу, за словами президента, припустяться помилки, якщо залишать Україну наодинці з країною-агресором.

Союзники України в умовах можливого повномасштабного вторгнення РФ мають зараз запроваджувати санкції проти Кремля і не чекати ескалації конфлікту. Таку думку в інтерв'ю газеті The Washington Post озвучив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, Україна схвалює політику запровадження санкцій проти країни-агресора, однак не розуміє, чому країни Заходу розмірковують про нові обмеження лише після нової фази військової агресії з боку Росії.

"Якщо ми говоримо про санкційну політику та ймовірність ескалації, то питання в тому, чому ви не вводите санкції (проти Росії — ред.) зараз, а не чекаєте на ескалацію?… Я запитав одного з лідерів: "Чому ви підтримуєте санкції проти Росії в у разі вторгнення в Україну? Навіщо вам потрібні санкції після того, як ми втратимо всю територію України?" — продовжив Володимир Зеленський у спілкуванні з американськими журналістами.

Президент наголосив, що Київ зацікавлений у проведенні діалогу з Росією та звертається за допомогою до США для визначення відповідного формату переговорів.

Співрозмовник згадав нещодавню заяву адміністрації Джо Байдена про те, що США не планують спрямовувати свої війська в Україну в разі вторгнення російської армії, та поцікавився, чи не розчарований Володимир Зеленський подібними діями Вашингтона.

"З точки зору того, що нас залишать наодинці (з Росією — ред.), це буде помилкою всього світу. Світ не буде колишнім, якщо станеться війна, і Європа точно не буде колишньою", — відповів глава держави.

Володимир Зеленський також припустив, що в разі успішної військової операції Росія може створити на території України підконтрольний собі уряд, однак такий "Кабінет міністрів" буде найнедовговічнішим.

"Люди просто не приймуть його (маріонетковий уряд — ред.). Можливо, Путін думає, що більшість українців підтримують його та його політику. Я думаю, що це велика помилка так думати", — підсумував президент в інтерв'ю The WP.

Зазначимо, що Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами The Washington Post передбачив можливу окупацію Росією Харкова. Повномасштабна війна України з РФ, за словами президента, призведе до масштабних втрат серед населення, а країни Європи зіштовхнуться з міграційною кризою.

Також в інтерв'ю The WP Володимир Зеленський зізнався, що на початку своєї каденції хотів "по-сусідськи" поговорити з Росією для врегулювання війни на Донбасі.