У мене багато друзів і знайомих серед росіян, вони жалкують про війну з Україною, — Зеленський

Президент зізнався, що на початку своєї каденції хотів "по-сусідськи" поговорити з Росією і врегулювати конфлікт на Донбасі, але зраджувати Україну глава держави не збирався.

Частина росіян, серед яких є друзі президента Володимира Зеленського, шкодують, що Росія вторглася в Україну й окупувала Крим із Донбасом. Про це глава України розповів в інтерв'ю газеті The Washington Post.

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Американський журналіст у процесі спілкування нагадав, що в 2022 році буде 100-річна річниця з моменту заснування Радянського Союзу.

"Ви вважаєте, що Путін думає, що спадщина СРСР буде закріплена поверненням України чи частини українських територій?" — запитав співрозмовник The WP.

За словами Володимира Зеленського, президент РФ Володимир Путін далеко не молодий і йому варто замислитися над тим, що він залишить після того, як піде з Кремля. Глава держави також зазначив, що має достатньо друзів і знайомих серед росіян, які шкодують про війну між Україною і Росією.

"Якщо він (Володимир Путін — ред.) забере територію України, це буде тимчасова перемога одного народу над іншим. У мене багато серед росіян друзів і знайомих, які жалкують про те, що сталося (агресія РФ проти України — ред.). Наші території повернуться до нас. У 2014 році ми були друзями, зараз ми в стані війни один з одним. Я думаю, у Путіна є великий шанс погодитися на мирне врегулювання, сісти за стіл переговорів і знайти компроміс", — продовжив Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню.

Президент України також заперечив можливість проведення "обміну" Криму на Донбас і попередив, що ні Київ, ні країни Заходу не забуватимуть окупацію української території Росією.

"Росіяни хочуть, щоб ми і весь світ забули про Крим. Вони окупували його та виростили сепаратистів на Донбасі. Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Ніхто не збирається забувати Крим", — додав глава держави.

В інтерв'ю The WP Володимир Зеленський зізнався, що на початку свого президентського терміну планував "по-сусідськи" поговорити з Росією, сподіваючись мирно врегулювати військовий конфлікт. Однак, як наголошує глава держави, на подібних переговорах із Кремлем він не збирався зраджувати Україну.

Під час інтерв'ю виданню The Washington Post Володимир Зеленський припустив, що Росія може окупувати Харків. За словами президента, повномасштабна війна України з РФ спричинить сотні тисяч жертв, а сусідні країни зіткнуться з великим потоком українських мігрантів.

Зазначимо, що 21 січня спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін повідомив, що в російському парламенті проведуть консультації щодо визнання ОРДЛО.