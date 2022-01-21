У меня много друзей и знакомых среди россиян, они сожалеют о войне с Украиной, — Зеленский

Президент признался, что в начале своей каденции хотел "по-соседски" поговорить с Россией и урегулировать конфликт на Донбассе, но предавать Украину глава государства не собирался.

Часть россиян, среди которых есть друзья президента Владимира Зеленского, сожалеют, что Россия вторглась в Украину и оккупировала Крым с Донбассом. Об этом глава Украины рассказал в интервью изданию The Washington Post.

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Американский журналист в ходе общения напомнил, что в 2022 году будет 100-летняя годовщина с момента основания Советского Союза.

"Вы считаете, что Путин думает, что наследие СССР будет закреплено возвращением Украины или части украинских территорий?", — задал вопрос собеседник The WP.

По словам Владимира Зеленского, президент РФ Владимир Путин далеко не молод и ему стоит задуматься над тем, что он оставит после своего ухода из Кремля. Глава государства также отметил, что у него достаточно друзей и знакомых среди россиян, которые сожалеют о войне между Украиной и Россией.

"Если он (Владимир Путин — ред.) заберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много среди россиян друзей и знакомых, которые сожалеют о том, что произошло (агрессия РФ против Украины — ред.). Наши территории вернутся к нам. В 2014 году мы были друзьями, сейчас мы в состоянии войны друг с другом. Я думаю, у Путина есть большой шанс согласиться на мирное урегулирование, сесть за стол переговоров и найти компромисс", — продолжил Владимир Зеленский в интервью американскому изданию.

Президент Украины также исключил возможность проведения "обмена" Крыма на Донбасс и предупредил, что ни Киев, ни страны Запада не будут забывать оккупацию украинских территорию Россией.

"Россияне хотят, чтобы мы и весь мир забыли о Крыме. Они оккупировали его и взрастили сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Никто не собирается забывать Крым", — добавил глава государства.

В интервью The WP Владимир Зеленский признался, что в начале своего президентского срока планировал "по-соседски" поговорить с Россией, рассчитывая мирно урегулировать военный конфликт. Однако, как подчеркивает глава государства, на подобных переговорах с Кремлем он не собирался предавать Украину.

Во время интервью изданию The Washington Post Владимир Зеленский предположил, что Россия может оккупировать Харьков. По словам президента, полномасштабная война Украины с РФ приведет к сотням тысяч жертв, а соседние страны столкнутся с большим потоком украинских мигрантов.

Отметим, что 21 января спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в российском парламенте проведут консультации по признанию ОРДЛО.