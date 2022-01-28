"Завтра будет война!": Зеленский призвал Запад "не разгонять панику" с вторжением РФ

По словам президента, месседжи западных лидеров о скором начале широкомасштабных боевых действий наносят ущерб украинской экономике.

Заявления лидеров стран Запада о том, что Россия скоро вторгнется в Украину, наносят ущерб национальной экономике. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами, которая проходила 28 января.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Глава государства не исключил сценарий с эскалацией конфликта со стороны РФ. Однако, как утверждает Владимир Зеленский, нагнетание ситуации только вредит Украине и ее экономике.

По словам президента, он уже начал разговаривать с главами других стран, пытаясь им объяснить, какой ущерб наносят сообщения разведок о готовящемся вторжении армии России.

В ходе встречи с иностранными журналистами Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Запада говорят о начале широкомасштабных боевых действиях, забывая о "дипломатическом языке".

"Они (лидеры стран — ред.) уже откровенно, даже не на дипломатическом языке, говорят: "Завтра будет война". Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Сколько это стоит нашему государству?", — добавил глава государства, отвечая на вопросы иностранным журналистам.

Владимир Зеленский также отметил, что на сегодняшний день он не видит угрозы большой эскалации со стороны России.

[ + – ] Заявление стран Запада о вторжении РФ вредят экономике Украины, — Зеленский

Отметим, что в ходе встречи с иностранными журналистами Владимир Зеленский также утверждал, что осведомлен о вторжении РФ в Украину больше, чем президент США Джо Байден.

Глава государства на пресс-конференции затронул тему эвакуации иностранных дипломатов из Украины. Владимир Зеленский раскритиковал политику Запада, связанную с сотрудниками посольств, и напомнил, что наша страна не является "Титаником".