"Завтра будет война!": Зеленский призвал Запад "не разгонять панику" с вторжением РФ
По словам президента, месседжи западных лидеров о скором начале широкомасштабных боевых действий наносят ущерб украинской экономике.
Заявления лидеров стран Запада о том, что Россия скоро вторгнется в Украину, наносят ущерб национальной экономике. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами, которая проходила 28 января.
Глава государства не исключил сценарий с эскалацией конфликта со стороны РФ. Однако, как утверждает Владимир Зеленский, нагнетание ситуации только вредит Украине и ее экономике.
По словам президента, он уже начал разговаривать с главами других стран, пытаясь им объяснить, какой ущерб наносят сообщения разведок о готовящемся вторжении армии России.
В ходе встречи с иностранными журналистами Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Запада говорят о начале широкомасштабных боевых действиях, забывая о "дипломатическом языке".
"Они (лидеры стран — ред.) уже откровенно, даже не на дипломатическом языке, говорят: "Завтра будет война". Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Сколько это стоит нашему государству?", — добавил глава государства, отвечая на вопросы иностранным журналистам.
Владимир Зеленский также отметил, что на сегодняшний день он не видит угрозы большой эскалации со стороны России.
Отметим, что в ходе встречи с иностранными журналистами Владимир Зеленский также утверждал, что осведомлен о вторжении РФ в Украину больше, чем президент США Джо Байден.
Глава государства на пресс-конференции затронул тему эвакуации иностранных дипломатов из Украины. Владимир Зеленский раскритиковал политику Запада, связанную с сотрудниками посольств, и напомнил, что наша страна не является "Титаником".