"Завтра буде війна!": Зеленський закликав Захід "не розганяти паніку" з вторгненням РФ

За словами президента, меседжі західних лідерів про швидкий початок широкомасштабних бойових дій завдають шкоди українській економіці.

Заяви лідерів країн Заходу про те, що Росія скоро вторгнеться в Україну, завдають шкоди національній економіці. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами, яка проходила 28 січня.

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Глава держави не заперечив сценарій з ескалацією конфлікту з боку РФ. Проте, як стверджує Володимир Зеленський, нагнітання ситуації лише шкодить Україні та її економіці.

За словами президента, він уже почав розмовляти з главами інших країн, намагаючись їм пояснити, яких збитків завдають повідомлення розвідок про вторгнення армії Росії, що готується.

У процесі зустрічі з іноземними журналістами Володимир Зеленський заявив, що лідери країн Заходу говорять про початок широкомасштабних бойових дій, забуваючи про "дипломатичну мову".

"Вони (лідери країн — ред.) вже відверто, навіть не дипломатичною мовою, кажуть: "Завтра буде війна". Це паніка. Паніка на ринках, паніка у фінансовому секторі. Скільки це коштує нашій державі?" — додав глава держави, відповідаючи на запитання іноземним журналістам

Володимир Зеленський також наголосив, що на сьогоднішній день він не бачить загрози великої ескалації з боку Росії.

[ + – ] Заява країн Заходу про вторгнення РФ шкодять економіці України, — Зеленський

Зазначимо, що під час зустрічі з іноземними журналістами Володимир Зеленський також стверджував, що поінформований про вторгнення РФ в Україну більше, ніж президент США Джо Байден.

Глава держави на пресконференції торкнувся теми евакуації іноземних дипломатів з України. Володимир Зеленський розкритикував політику Заходу, пов'язану зі співробітниками посольств, і нагадав, що наша країна не є "Титаником".