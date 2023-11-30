Экс-министр обороны Алексей Резников снялся в сериале "Нюхач" с российскими актерами (видео)

Бывший глава Минобороны сыграл в запрещенном русскоязычном сериале эпизодическую роль. А из-за участия в нем актера Александра Фисенко включен в "черный список" Минкульта за антиукраинские высказывания и нарушение границ.

Related video

Бывший министр обороны Алексей Резников принял участие в русскоязычном сериале "Нюхач" с российскими актерами в 2019 году. Соответствующее видео 30 ноября стали активно публиковать в соцсетях.

"Нюхач" — это детективный сериал, выпущенный с 2013 по 2019 год. Сериал был снят украинским режиссером и продюсировался украинской студией телепродакшна. Однако большинство актеров, участвовавших в проекте, были из России. Резников исполнил роль нотариуса в 5-й серии 4-го сезона.

Хотя премьера сериала "Нюхач" прошла на украинском канале ICTV, его также показывали на российском "Первом канале".

Важно

Такое не прощают: почему Резникову пришлось уйти и что он оставил после себя

Стоит отметить, что в 2018 году сериал был запрещен к показу в Украине из-за участия актера Александра Фисенко, включенного в "черный список" Министерства культуры за антиукраинские высказывания и нарушение границ. Тем не менее, показ сериала в Украине продолжили.

Смотреть с 23:27

С четвертым сезоном, где снялся Резников, связан курьезный случай. Во время видеообращения президента Зеленского в 2020 году телеканал ICTV ошибочно запустил субтитры из сериала "Нюхач". Обращение президента началось словами, — "Это я убила Эрику".

Напомним, 37-летний украинский актер Андрей Исаенко рассказал о циничном предложении россиян в 2017 году. Однако актер принципиально отказался, ведь тогда как раз должен был выходить фильм "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта.

Также напомним, российский актер Прохор Дубравин отреагировал на замену его лица в сериале СТБ. Актер удивился креативу телеканала и пожалел, что вместо его лица не использовали лицо Брэда Питта.