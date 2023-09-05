Такое не прощают: почему Резникову пришлось уйти и что он оставил после себя

Алексей Резников запомнился многим смелостью говорить на равных с международными партнерами во время войны и желанием быть сильной фигурой в украинской политике. Однако даже эти преимущества не стали определяющими при решении его судьбы как чиновника — президент Владимир Зеленский накануне заявил, что "Министерство обороны требует новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом". Фокус спросил экспертов о достижениях и ошибках Алексея Резникова.

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"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов", — сказал Алексей Резников в понедельник, 4 сентября. Он продемонстрировал лист бумаги с заявлением. А уже на следующий день во вторник министр пришел в Верховную Раду с отчетом.

В конце концов голосование состоялось: отставку Резникова поддержали 327 депутатов.

Эта отставка хотя и была прогнозируема, но требует объяснений, ведь министерство Резникова во время войны — это одновременно история и побед, и скандалов. С одной стороны, Резникову удалось наладить механизмы получения от партнеров образцов западного оружия, усилив украинскую армию. С другой — пришлось оправдываться за возможные коррупционные сделки в ведомстве, о которых стало известно обществу.

Опыт и связи политика Алексея Резникова

Алексей Резников — известный юрист и адвокат. Его фамилия в обществе прозвучала в 2004 году — как представителя интересов кандидата в президенты Виктора Ющенко в Верховном Суде Украины. Его компании удалось обжаловать результаты второго тура президентских выборов. С 2008 года Резников — депутат Киевского городского совета от блока Николая Катеринчука (позже избирался повторно) и секретарь Киевского городского совета. Впоследствии стал заместителем мэра Виталия Кличко.

И если в начале своей политической карьеры успешный юрист занимался вопросами местного самоуправления и участвовал в организации песенного конкурса "Евровидение" в Киеве, финала матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018, то уже после 2019 года и победы на президентских выборах Владимира Зеленского Резникова привлекли к международным переговорам государственного уровня. В сентябре 2019 года новым представителем Украины на переговорах в Минске стал именно он. Президент уполномочил Резникова представлять интересы страны в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Считалось, что Резников, который имел опыт досудебного урегулирования споров, мог быть эффективным и во время переговоров с РФ.

327 народных депутатов отправили в отставку министра обороны Украины Алексея Резникова

4 марта 2020 года Резников был назначен на должность вице-премьера-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а через полтора года уволен. 4 ноября 2021 года президент предложил ему должность министра обороны Украины. Резников пообещал реформировать систему госзакупок, провести кадровую реформу, решить вопрос с очередью на квартиры.

Как писал тһеБабель, Резникова на момент назначения связывали с главой Офиса президента Андреем Богданом — тот начинал карьеру юриста в адвокатской компании "Правис", одним из ее владельцев был именно Резников. Однако Богдан вскоре ушел с должности главы Офиса президента, его заменил нынешний — Андрей Ермак. Они с Резниковым также знакомы как минимум с начала 2010-х. Мало кто помнит, но Ермак был главой "Ассоциации владельцев малого бизнеса и малых архитектурных форм", общественной организации, которая лоббировала интересы владельцев киосков в Киеве, которых в то время было засилье. Очевидно, эти связи помогли Алексею Резникову в политической карьере. Даже когда менялись руководители на определенных должностях, Резников оставался у власти, а в стрессовых ситуациях проявлял характер.

В сетях коррупционных скандалов

Одна из таких ситуаций произошла в январе-феврале 2023 года. Тогда журналисты опубликовали контракты на питание воинских частей с завышенными ценами. В частности, в материале говорилось, что МОУ закупает куриные яйца по 17 грн за штуку, что значительно дороже, чем в магазинах. В министерстве начали отвечать, объясняя ситуацию, а впоследствии стало известно об увольнениях. В отставку должен был уйти и Алексей Резников. По крайней мере, такое решение было принято во время заседания фракции "Слуги народа", а руководитель фракции Давид Арахамия объяснил, что война в Украине требует кадровых решений, поэтому нужно, чтобы силовые ведомства возглавляли кадровые силовики. Речь шла о том, что Резникова хотели заменить на нынешнего начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Но последний не захотел менять место работы. Да и Резников не собирался сдаваться — он собрал пресс-конференцию в Киеве и публично заявил, что об отставке ничего не знает, на новые должности не соглашался.

В результате на следующий день позиция по отставке Резникова у власти изменилась. Представители монобольшинства в парламенте в комментариях журналистам заявляли, что решение о возможной отставке Резникова пересмотрено, учитывая "риски для системы в целом перед "Рамштайном" и учитывая возможное наступление". Алексею Резникову удалось удержаться в министерском кресле.

Перевооружение украинской армии и согласование позиции во время заседания в формате "Рамштайн" относят к главным достижениям Резникова Фото: Министерство обороны Украины

И когда Резникову напоминали о политической ответственности, о том, что руководитель ведомства, в котором произошла такая ситуация, должен уйти в отставку, он оправдывался: "Стресс, который я испытал, трудно точно измерить, но моя совесть абсолютно чиста".

Однако в августе 2023 года возник новый коррупционный скандал в МОУ с закупкой товаров и оборудования для армии по завышенным ценам. На этот раз журналисты в собственном расследовании утверждали, что цена курток, закупленных Министерством обороны в 2022 году, якобы за время доставки выросла втрое.

Этот инцидент, очевидно, повлиял на решение в Офисе президента, где более серьезно заговорили об отставке Резникова. Недаром же с недавних пор лично Владимир Зеленский декларирует новую волну усилий по борьбе с коррупцией, ведь это является основным требованием на пути к присоединению к западным институтам, таким, как ЕС. И мнения европейских политиков также являются определяющими. В частности, комментируя отставку Резникова, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что именно коррупция в Украине тормозит поставки оружия. "Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, на которую направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства", — отметил он.

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Однако некоторые эксперты считают, что яйца и куртки никак не повлияли на отставку. "А вот то, что в начале 2023 года деньги тратились на сомнительные фирмы, которые должны были закупать оружие, а они поставляли некачественное, не в том количестве, которое предусмотрено контрактом, имело определяющую роль. Мы имеем претензии относительно коррупции от наших партнеров, но значительная их часть вне публичного поля. Эти претензии предъявляют непосредственно президенту, он вынужден реагировать", — говорит Фокусу политический аналитик Александр Кочетков. Об этих случаях сам Резников упоминал в одном из интервью.

Зато политолог Петр Олещук отмечает в комментарии Фокусу, что Зеленскому важно было продемонстрировать перезагрузку власти и движение к борьбе с коррупцией, "Именно поэтому он решил все-таки уволить министра. А акцент не делают на куртках и яйцах, поскольку эти истории еще требуют изучения", — добавляет он.

В поисках оружия для Украины

Но сейчас мы вспоминаем не только о политической ответственности, но и о важных политических решениях, которые были приняты благодаря и при содействии Алексея Резникова.

"Перевооружение украинской армии и согласование позиции во время заседания в формате "Рамштайн" — это можно бесспорно отнести к заслугам Резникова на посту министра", — говорит Олещук.

Напомним, одним из первых визитов Резникова после назначения на должность министра обороны была поездка в Вашингтон. Она как раз совпала во времени с объявлениями западной прессы о том, что Россия готовится к полномасштабному вторжению и накапливает на границах с Украиной войска.

"Когда в ноябре 2021 года только назначенный министр полетел в Вашингтон и просил "Стингеры", мне отказали, сказали, что это невозможно. А я сказал, что это возможно и вы нам их дадите, я был уверен, что мы их получим, и мы их получили уже в январе от Литвы, но с разрешения Вашингтона, — сказал Резников в интервью Укринформу. — А когда я просил 155 мм артиллерию, я был уверен, что нам ее дадут. Хотя нам отказывали — нам дали. Когда я просил дать нам MLRS, это М270, это HIMARS, мне сказали, это категорически невозможно, но я был уверен. Говорю: вы нам их все равно дадите, давайте сейчас уже учить наши экипажи. И нам их в итоге дали. И так было со всей номенклатурой — "Леопарды", "Пэтриоты" — я был убежден, что нам дадут, и нам их дали и дают еще".

Еще одной заслугой министра Резникова считаются именно переговоры о предоставлении военной помощи стран-союзников, в частности, на заседаниях "Рамштайн".

"Конечно, политики решают предоставлять или не предоставлять Украине оружие, а в рамках заседаний "Рамштайн" речь шла о времени и объемах. И объемы — достижение Резникова. У Резникова сложились личные доверительные отношения с представителями других стран, участвовавшими в "Рамштайн". Он достаточно хорошо владеет английским языком и как юрист может быстро наладить личную коммуникацию с людьми. К тому же он всегда имел полную поддержку президента. Единодушие позиций очень сильно помогает любым переговорам и договоренностям", — добавляет Кочетков.

Благодаря участию Резникова в переговорах формата "Рамштайн" Украина получила танки "Леопард", комплексы HIMARS и много другой военной техники Фото: Скриншот

Уже бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, реагируя на отставку своего коллеги, заявил, что без Резникова разблокировать международную поддержку не удалось бы. "Мало кто знает о вашем вкладе в эту войну, но те из нас, кто знает, благодарим вас", — сказал британский политик.

Эксперты говорят, что Резников во время переговоров с иностранными партнерами продемонстрировал определенный дипломатический талант. "Но мы не можем сейчас оценить все, что сделал Резников, потому что много информации засекречено, будет известно о ней после нашей победы", — отмечает Олещук.

Вторая заслуга Резникова — изменение способа мышления западных партнеров по поводу сотрудничества с Украиной: Украине необходимо принимать стандарты НАТО, но и странам Альянса есть чему научиться у Украины. Речь идет о том, что все, что могло показаться невозможным, в конце концов, воплощалось в жизнь. Резников уходит с должности, зная, что президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16, а впоследствии и одобрил отправку в Украину многоцелевых истребителей.

Третья — налаживание сотрудничества Минобороны с руководством Вооруженных Сил Украины, ведь, как известно, руководители Минобороны и Вооруженных Сил конфликтовали между собой. По словам эксперта, коммуникация Резникова и Залужного была постоянной и эффективной.

Среди недоработок эксперты называют то, что Резникову не хватило сил на то, чтобы добиться формирования собственного оборонного заказа. "Министерство должно было максимально давить на Кабинет министров по развертыванию собственного производства. А это происходило очень медленно, да еще и с коррупционными проблемами", — добавляет Кочетков.

Перспективы Резникова в ближайшем будущем

Сейчас эксперты настаивают: к новому министру обороны есть два ключевых требования. Первое — быть эффективным менеджером, чтобы наладить внутреннюю работу министерства, в частности, избегать коррупции, существование которой в Министерстве обороны во времена войны недопустимо. Второе — поддерживать внешнюю коммуникацию с западными партнерами для своевременных поставок вооружения.

Что же касается Резникова, то никто не сомневаются: он останется в политике. Хотя и может взять политическую паузу.

Бен Уоллес, который несколькими днями ранее Резинкова ушел в отставку с поста министра обороны Великобритании: Мало кто знает о вашем вкладе в эту войну, но те из нас, кто знает, благодарим вас Фото: twitter.com/oleksiireznikov

"Резников полностью выполняет неписаные правила чиновника — не возмущается, не выражает несогласие, не рассказывает, что ничего нет. Он сегодня соглашается с президентом и ждет, куда его назначат. А это значит, что имеет большие шансы быть назначенным. Например, министром юстиции — об этой должности Резников давно мечтает. И она более спокойная, чем пост министра обороны", — думает Кочетков. Если же все-таки решили его отправить за границу, а речь идет о должности посла Украины в Великобритании, то не надолго, чтобы было время забыть о коррупционных скандалах, не ассоциироваться с ними.

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