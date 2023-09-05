На поставки оружия Киеву влияет коррупция в Украине, — Науседа

Президент Литвы отметил, что коррупция — это огромный удар по репутации государства, но при этом заявил, что не связывает коррупционные скандалы с поставкой американских истребителей F-16.

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По словам президента Литвы, коррупционные скандалы наносят значительный репутационный ущерб Украине, а вести любые мирные переговоры за спиной Киева недопустимо. Президент Гитанас Науседа в эфире программы LRT Forumas отметил существенную негативную роль коррупционных скандалов в принятии решений по поставкам оружия для Украины, сообщает литовская национальная радиотелекомпания LRT.lt.

"Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", — заявил президент страны.

Он заметил, что коррупция — это огромный удар по репутации государства. При этом Науседа не связывает коррупционные скандалы с поставкой американских истребителей F-16. По его мнению, подчас принять решение и реализовать его — это не одно и то же.

В эфире литовского телевидения Науседа также остановился на вопросе мирных переговоров с Россией, которые, как подчеркнул президент Литвы, невозможны без участия Украины.

"Для нас неприемлема любая модель переговоров, если в них не участвует Украина, если кто-то ведет переговоры с Россией за спиной Украины, до тех пор, пока Украина сама не решит, и, насколько я знаю, она решила восстановить свою территорию в том виде, в каком она была, никто не может торговать территориями Украины за ее счет", — заметил Науседа, критикуя участившиеся дискуссии о возможных мирных переговорах в западном информационном пространстве.

Отдельно лидер Литвы остановился на контрнаступлении Вооруженных сил Украины, которое, на его взгляд, отнюдь не замедлилось. Науседа подчеркнул, что на самом деле украинская сторона с осторожностью стремится избежать больших человеческих жертв, в то время как российские оккупанты готовились к контратаке ВСУ тщательно и долго.

Напомним, что президент Литвы в конце августа, во время визита в Киев, заявил о передаче Украине установок NASAMS в ближайшие недели.

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