Поддержали не все: Верховная Рада проголосовала за отставку Резникова (фото)
Народные депутаты поддержали увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Голосов "за" было 327 из 365 присутствующих.
В Верховной Раде состоялось голосование по отставке министра обороны Алексея Резникова. Во время голосования в зале присутствовали 365 народных депутатов, но далеко не все поддержали увольнение. Голосование анонсировал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который отметил, что максимально быстро выберут преемника. О деталях голосования по Резникову написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Железняк опубликовал фотографию из зала парламента. На фотографии — табло с результатами голосования:
- "за" — 327 чел;
- "против" — 4 чел;
- воздержались — 11 чел;
- не голосовали — 23 чел.
Также нардеп рассказал, как голоса "за" распределились по фракциям:
- "Слуга народа" — 210 чел. (из 234);
- "Европейская Солидарность" — 24 чел. (из 27);
- "Батькивщина" — 11 чел. (из 24);
- "Платформа за жизнь и мир" — 20 чел. (из 22);
- "За будущее" — 11 чел. (из 17);
- "Голос" — 10 чел. (из 20);
- "Доверие" — 15 чел. (из 18);
- "Восстановление Украины" — 12 чел. (из 17);
- внефракционные — 14 чел. (из 24).
В заметке не указано, кто именно голосовал против увольнения Резникова. Но, как видим, процентно, наибольшее количество тех, кто это не поддержал — во фракции "Голос", "Батькивщина" и внефракционные.
Увольнение Резникова: детали
Отметим, об увольнении министра обороны Резникова стало известно во время обращения президента Украины Владимира Зеленского. На следующий день Резников показал заявление об увольнении.
Между тем ранее общественность и СМИ дебатировали о государственных закупках в Министерстве обороны. В частности, расследователи обнаружили ряд закупок, которые вызвали вопросы. Например, речь шла о закупке зимней формы у компании, владельцем которой может быть приближенный к партии власти человек. Также обнаружили ряд проблемных заказов военного снаряжения: компания-подрядчик или предлагала некачественную продукцию, или вообще не выполняла обязательств. Даже наладить закупку питания министерская структура не смогла: журналисты отметили, что продукты покупают по завышенным ценам.
Возможный преемник Резникова — экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Железняк описал последовательность увольнения и назначения должностных лиц:
- Резников и Умеров пишут заявление об отставке;
- заявления рассматриваются соответственно Комитетом по вопросам безопасности и Комитетом по вопросам экономики;
- увольнение обоих чиновников решением ВРУ;
- Зеленский вносит кандидатуру нового министра;
- фракция "Слуг народа" вносит кандидатуру на рассмотрение;
- комитет вновь должен согласовать кандидата;
- голосование в ВРУ за назначение нового министра обороны (минимум 226 голосов).
Напоминаем, на место главы Фонда госимущества должны назначить экс-главу АМКУ Ольгу Пищанскую. Вместо нее на ее место придет нынешний председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко. Между тем нардепы уже знают, какие новые задачи ожидают Рустема Умерова.