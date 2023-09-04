Назначат не всех: Арахамия рассказал, когда Рада отправит Резникова в отставку

Кроме некоторых кадровых ротаций в Кабинете министров, как отметил глава президентской фракции, нардепы должны срочно восстановить электронное декларирование.

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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия официально сообщил, какими вопросами будут заниматься нардепы в течение недели. Объяснил, что министр обороны Резников получит замену, но некоторые вакансии в правительстве останутся не закрыты. Кроме того, ожидаются голосования по требованиям Меморандума МВФ. Об этом политик написал в Telegram-канале.

Арахамия указал, что наконец официально может подтвердить некоторые ротации среди украинских чиновников. В частности с должностей уволят двух человек:

министра обороны Алексея Резникова;

председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

Далее ожидают одно назначение, а именно: Умеров станет новым министром обороны. Других назначений не ожидается, подчеркнул политик.

Кроме того, парламентарии рассмотрят два вопроса, которые касаются выполнения требований Международного валютного фонда и западных партнеров Украины:

восстановят электронное декларирование государственных служащих;

в первом чтении рассмотрят закон о PEP (PEP — politically exposed person, то есть политические лица).

Увольнение Резникова и другие вопросы: детали

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем заявлении подтвердил, что министр Резников уйдет с должности. При этом предполагают, что он получит новое место — станет послом в Великобритании.

Между тем вакантной останется должность министр культуры, свидетельствует заявление Арахамии. 2 сентября народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что на эту должность прочат Юлию Федив, экс-исполнительного директора Украинского культурного фонда. Глава Комитета по культуре ВРУ Николай Княжицкий подтвердил, что положительно оценивает кандидатку. Однако, похоже, вопрос еще не решен.

Также вакантной останется должность главы Фонда госимущества. Нардеп Железняк предполагал, что эту должность могла бы занять глава Антимонопольного комитета Ольга Пищинская — но и это предположение политика пока не оправдалось.

Что касается восстановления декларирования, то нардепы этот вопрос должны были решить до начала августа 2023 года — именно такие сроки были прописаны в требованиях МВФ.

Закон о PEP — это определенные изменения, которые будут внесены в украинское законодательство в отношении политически значимых лиц. О РЕР, в частности, говорится в Законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и в ряде других.

Напоминаем, Фокус рассказал о будущем министре обороны Рустеме Умерове. Политик — кырымлы, который возглавил Фонд госимущества в сентябре 2022 года. На эту должность он пришел из Верховной Рады 9 созыва — избрался от партии "Голос".

Один из предыдущих кандидатов на должность — глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Эксперты объяснили, почему его рассматривали как преемника Резникова.