Наведет порядок: эксперт объяснил, почему Буданова хотели назначить министром обороны Украины

Глава ГУР Минобороны способен устроить профессиональный аудит оборонного министерства, рассказал Фокусу политолог Владимир Фесенко. Эксперт полагает, что Кирилл Буданов был не в восторге от идеи перевода на другую должность.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов мог бы возглавить министерство после коррупционных скандалов и навести там жесткий порядок. Об этом сказал в комментарии Фокусу политолог Владимир Фесенко.

"Проблема в том, что в Министерстве обороны необходимо навести жесткий порядок и усилить дисциплину. Вот почему хотели назначить Буданова, чтобы он, как военный человек, этим занялся. Нужны люди, которые провели бы надлежащий аудит административный и финансовый. Я думаю, это уже делают правоохранительные органы. Надо понимать, что идет война и Министерство обороны является одним из ключевых ведомств в рамках войны, и потому на первом месте – интересы обороны и национальной безопасности", – сказал в комментарии Фокусу политолог Владимир Фесенко.

При этом эксперт допускает, что с Будановым о его переводе в Минобороны заранее не разговаривали.

"Буданов, как и Резников, был не в восторге от услышанного. Говорят, что он не рвался на пост министра обороны. Есть и другая проблема: министр обороны по законодательству должен быть гражданским. Это не означает, что нельзя военного назначить на эту должность. Но чтобы его назначить, военный должен уволиться из ВСУ. Такая ситуация была в случае двух предшественников Резникова. Но Буданов не хочет увольняться, я так понимаю", – объясняет Фесенко.

Детальный обзор кадровых перестановок в Министерстве обороны Украины читайте в статье Фокуса "Оборона министерства. Почему вместо отставки Алексей Резников получил отсрочку наказания".

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Алексей Резников может уйти в отставку, его может заменить нынешний руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

Президентская фракции в парламенте "Слуга народа" на закрытом заседании 5 февраля решила отправить Резникова в отставку. Глава фракции Давид Арахамия заявил, что война с РФ диктует кадровую политику.

Отставки в Минобороны начались после публикации расследования основателя проекта "Наші гроші" Юрия Николова. В его материале говорилось, как военные чиновники разворовывали бюджетные деньги путем завышения цен на продукты питания для украинской армии.

Алексей Резников 6 февраля сказал, что не владел деталями о закупке яиц по 17 гривен за штуку.