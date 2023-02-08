Наведе лад: експерт пояснив, чому Буданова хотіли призначити міністром оборони України
Голова ГУР Міноборони здатний влаштувати професійний аудит оборонного міністерства, розповів Фокус політолог Володимир Фесенко. Експерт вважає, що Кирило Буданов був не в захваті від ідеї переведення на іншу посаду.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов міг би очолити міністерство після корупційних скандалів та навести там жорсткий порядок. Про це сказав у коментарі Фокусу політолог Володимир Фесенко.
"Проблема в тому, що у Міністерстві оборони необхідно навести жорсткий порядок та посилити дисципліну. Ось чому хотіли призначити Буданова, щоб він, як військова людина, цим зайнявся. Потрібні люди, які провели б належний аудит адміністративний та фінансовий. Я думаю, це вже роблять правоохоронні органи. Треба розуміти, що йде війна і Міністерство оборони є одним із ключових відомств у межах війни, і тому на першому місці – інтереси оборони та національної безпеки", – сказав у коментарі Фокусу політолог Володимир Фесенко.
При цьому експерт припускає, що з Будановим про його переведення до Міноборони заздалегідь не розмовляли.
"Буданов, як і Резніков, був не в захваті від почутого. Кажуть, що він не рвався на посаду міністра оборони. Є й інша проблема: міністр оборони за законодавством має бути цивільним. Це не означає, що не можна призначити військового на цю посаду. Але щоб його призначити, військовий має звільнитися із ЗСУ. Така ситуація була у випадку двох попередників Резнікова. Але Буданов не хоче звільнятися, я так розумію", – пояснює Фесенко.
Детальний огляд кадрових перестановок у Міністерстві оборони України читайте у статті Фокусу "Оборона міністерства. Чому замість відставки Олексій Резніков отримав відстрочку покарання".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Олексій Резніков може піти у відставку, його може замінити нинішній керівник ГУР МО Кирило Буданов.
Президентська фракція у парламенті "Слуга народу" на закритому засіданні 5 лютого вирішила відправити Резнікова у відставку. Голова фракції Давид Арахамія заявив, що війна з РФ диктує кадрову політику.
Відставки у Міноборони розпочалися після публікації розслідування засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова. У його матеріалі йшлося про те, як військові чиновники розкрадали бюджетні гроші шляхом завищення цін на продукти харчування для української армії.
Олексій Резніков 6 лютого сказав, що не володів деталями про закупівлю яєць по 17 гривень за штуку.