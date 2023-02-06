"Я взагалі не заходив у деталі", — Резніков про скандал з закупівлею яєць по 17 грн

Олексій Резніков розповів про шантаж міністерства через боротьбу з монополією на закупівлі харчів. Чиновник визнав, що його самого здивували ціни на продукти для ЗСУ.

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Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив свою реакцію на оприлюднення контрактів на харчування та визнав комунікаційний провал — свій та команди. Про це чиновник сказав у інтерв’ю виданню "Українська правда".

"У мене питання: які ще тоді документи він, вона чи вони скопіювали і кому ще їх передали? Тому в мене була негативна емоція на працівників Міноборони, що безконтрольно копіюють документи, які не можна копіювати, тому що це воєнний стан", — пояснив міністр оборони.

За словами посадовця, він перебував на зустрічі у форматі "Рамштайн" без телефону, і скандал з "яйцями за 17 гривень" для нього став несподіванкою. Резніков пояснив, що у таких деталях не розбирався і тільки після публікації скандального матеріалу журналістом почав розбиратись у документах.

Олексій Резніков визнав, що завищені ціни на продукти його здивували, однак колеги переконували, що це постанова уряду ще 2016 року.

Раніше Збройні сили годувала одна компанія і посадовець боровся з монополією у забезпеченні харчами української армії. Нарікань з боку військових на харчування, за словами міністра, жодного разу не було. За боротьбу з монополією міністерству погрожували, тож збіг проведення аудиту з метою змін у підході до забезпечення бійців харчуванням та публікації засекречених документів виглядає для Олексія Резнікова дивно.

"Тому, звісно, у мене негативна реакція: якщо документ по забезпеченню Збройних сил, де є номер частини, місцезнаходження і, найголовніше, кількісний склад підрозділу (а це закрита інформація під час воєнного стану), стає доступним назовні, значить, хтось із працівників оборони виніс це на вулицю, скопіював", — поділився міністр оборони України.

Олексій Резніков пояснив, як ця система працює: ціни вказані не в угоді, а в додатку до неї, і такі дивні вони "були завжди". Міністерство купує не усі продукти з переліку, а послугу нагодувати одного військовослужбовця за 145 гривень з копійками, враховуючи добову норму калорій — 3,5 тисячі. Постачальник збирає продукти на замовлення конкретного начпрода військової частини. Міністр наголошує на тому, що ціна на яйця була вказана у кілограмах. Насправді ціна одного яйця — близько 8,5 гривень, але в таблиці помилка — замість 17 мало бути 170.

"Насправді Міністерство оборони не купує яйця взагалі, не купує томати, не купує кукурудзу, не купує картоплю взагалі. Не існує договору", — заявив посадовець.

Також Олексій Резніков визнав, що несе відповідальність за завищені ціни в угоді.

Нагадаємо, 5 лютого Фокус писав про рішення фракції "Слуга народу" відправити Міністра оборони України у відставку. Міністерство, за словами нардепки Мар'яни Безуглої, має очолити Кирило Буданов, чинний начальник ГУР МОУ. Олексія Резнікова планують перевести на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.

Також кореспонденти Фокусу 5 січня долучилися до пресконференції Олексія Резнікова. Там чинний міністр оборони заявив, що не змирився б зі звільненням з посади та назвав себе переможцем. Посадовець планує завершити реорганізацію систем закупівель цього тижня.