"Я вообще не заходил в детали", — Резников о скандале с закупкой яиц по 17 грн

Алексей Резников рассказал о шантаже министерства из-за борьбы с монополией на закупки продовольствия. Чиновник признал, что его самого удивили цены на продукты для ВСУ.

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Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил свою реакцию на обнародование контрактов на питание и признал коммуникационный провал — свой и команды. Об этом чиновник сказал в интервью "Украинской правде".

"У меня вопрос: какие еще тогда документы он, она или они скопировали и кому еще их передали? Поэтому у меня была негативная эмоция на работников Минобороны, бесконтрольно копирующих документы, которые нельзя копировать, потому что это военное положение", — пояснил министр обороны.

По словам чиновника, он находился на встрече в формате "Рамштайн" без телефона и скандал с "яйцами по 17 гривен" для него стал неожиданностью. Резников объяснил, что в таких деталях не разбирался, и только после публикации скандального материала журналистом начал разбираться в документах.

Алексей Резников признал, что завышенные цены на продукты его удивили, однако коллеги утверждали, что это постановление правительства еще от 2016 года.

Ранее Вооруженные силы кормила одна компания и чиновник боролся с монополией в обеспечении продовольствием украинской армии. Нареканий со стороны военных на питание, по словам министра, ни разу не было. За борьбу с монополией министерству угрожали, поэтому совпадение проведения аудита с целью изменений в подходе к обеспечению бойцов питанием и публикации засекреченных документов выглядит для Алексея Резникова странно.

"Поэтому, конечно, у меня отрицательная реакция: если документ по обеспечению Вооруженных сил, где есть номер части, местонахождение и, самое главное, количественный состав подразделения (а это закрытая информация во время военного положения), становится доступен наружу, значит, кто-то из работников обороны вынес это на улицу, скопировал", — поделился министр обороны Украины.

Алексей Резников объяснил, как эта система работает: цены указаны не в сделке, а в приложении к ней, и такие странные они "были всегда". Министерство покупает не все продукты из перечня, а услугу накормить одного военнослужащего за 145 гривен с копейками, учитывая норму калорий — 3,5 тысячи. Поставщик собирает продукты по заказу конкретного начпрода воинской части. Министр отмечает, что цена на яйца была указана в килограммах. На самом деле цена одного яйца — около 8,5 гривны, но в таблице ошибка — вместо 17 должно быть 170.

"На самом деле Министерство обороны не покупает яйца вообще, не покупает томаты, не покупает кукурузу, не покупает картошку вообще. Не существует договора", — заявил чиновник.

Также Алексей Резников признал, что несет ответственность за завышенные цены в сделке.

Напомним, 5 февраля Фокус писал о решении фракции "Слуга народа" отправить министра обороны Украины в отставку. Министерство, по словам нардепки Марьяны Безуглой, должно возглавить Кирилл Буданов, действующий начальник ГУР МОУ. Алексея Резникова планируют перевести на должность министра по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

Также корреспонденты Фокуса 5 января присоединились к пресс-конференции Алексея Резникова. Там действующий министр обороны заявил, что не смирился бы с уходом с должности и назвал себя победителем. Чиновник планирует завершить реорганизацию систем закупок на этой неделе.